Finalmente su TikTok arriva la cronologia dei video già visti Su TikTok arriva finalmente la cronologia dei video visualizzati in precedenza, che potranno essere recuperati da un’apposita lista.

A cura di Marco Paretti

Uno dei problemi principali di TikTok è che se un video viene visualizzato e non salvato, è praticamente perso per sempre. Non esistendo un elenco dei contenuti guardati, a differenza di YouTube, sulla piattaforma cinese è molto complesso ritrovare un video già visualizzato. Si può provare a ricordarsi il testo della didascalia o il nome dell'autore, oppure si può cercare tra i post legati a un determinato audio, ma non sempre è possibile. Per fortuna il social network sembra essere pronto a lanciare ciò che tutti aspettano: la cronologia dei video visualizzati.

Lo ha rivelato l'utente Hammod Oh su Twitter, indicando che all'interno delle impostazioni dell'app è apparsa (almeno nel suo caso) la dicitura "Watch history", cioè appunto "cronologia". Una scoperta confermata da altri utenti che, sempre su Twitter, hanno pubblicato le schermate della loro app con la nuova funzione. Una modifica che, pare, in Italia non è ancora attiva; probabilmente è stata rilasciata in forma di test solo per alcuni utenti, almeno per il momento. È comunque probabile che presto arrivi anche nel nostro paese.

Non è chiaro come funzioni la novità, ma è probabile che metta davanti all'utente una pagina contenente tutti i video visualizzati nel corso dell'ultimo periodo. Una funzione estremamente utile in un social network dove è molto facile perdere un contenuto: basta uno swipe accidentale per ritrovarsi da tutt'altra parte. Per questo ad oggi l'unico metodo efficace per non perdere un video è quello di mettere un Mi piace oppure salvarlo tra i preferiti, due azioni che consentono di recuperare il contenuto dalle apposite liste. Presto, per fortuna, anche TikTok avrà una semplice cronologia dei contenuti visualizzati. Non resta che capire quando arriverà anche in tutto il mondo e, quindi, in Italia.