TikTok si blocca di notte: ecco cosa comparirà alle 22 sul feed degli account under 18

A cura di Elisabetta Rosso

Alle 22 si blocca il feed, e al posto dei video virali compare una sessione di meditazione guidata. TikTok ha deciso di adottare una nuova strategia: l'obiettivo è tutelare i minori limitando l'app durante la notte. La funzione, attualmente in fase di test su un numero limitato di profili, si chiama Meditation in Sleep Hours e verrà integrata come impostazione predefinita per tutti gli utenti con meno di 18 anni.

Nessuna notifica, nessuna possibilità di continuare la visione senza passare dalla pratica mindfulness: l’idea è spingere i più giovani a rallentare, staccare oppure andare a dormire. "La meditazione consapevole può migliorare la qualità del sonno”, spiega TikTok in una nota ufficiale. “Se un adolescente decide di rimanere connesso dopo le 22, il suo feed verrà sostituito da un esercizio pensato per favorire il rilassamento. Nei nostri test, il 98% degli adolescenti ha deciso di continuare a mantenere attiva questa funzionalità”. L'opzione è disponibile anche per gli adulti, dovranno attivarla manualmente selezionando l'opzione nelle impostazioni.

Le nuove misure di TikTok per i minori

L’iniziativa Meditation in Sleep Hours fa parte di un piano più ampio di promozione del benessere digitale e di contrasto alla dipendenza da schermo. TikTok infatti ha già lanciato i limiti giornalieri, le notifiche di pausa per gli under 18 e rimosso i filtri di bellezza per i minori. Non solo la piattaforma ha anche promesso di potenziare i suoi sistemi per bloccare gli utenti di età inferiore ai 13 anni.

Chloe Setter, responsabile delle politiche pubbliche sulla sicurezza dei minori di TikTok, aveva spiegato: "Ci auguriamo che questi nuovi strumenti ci consentano di rilevare e rimuovere contenuti sempre più rapidamente". Ora TikTok lancia per la prima volta una misura che agisce direttamente sull’esperienza d’uso notturna. Una risposta, almeno parziale , alle crescenti pressioni delle autorità e delle famiglie sui rischi dell’uso non regolato delle piattaforme da parte dei più giovani.