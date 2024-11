Perché TikTok ha rimosso i filtri per la bellezza: “Chi ha meno di 18 anni non potrà più usarli”

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Nelle prossime settimane ai minori di 18 anni non sarà più consentito utilizzare i filtri di bellezza su TikTok. Quelli che permettono di levigare la pelle, ingrandire artificialmente i propri occhi e rimpolpare le labbra. Le ultime opzioni integrate con l'intelligenza artificiale sono diventate sempre più performati e rischiano di aumentare la pressione sugli adolescenti e innescare stati di ansia ed episodi depressivi.

I filtri esistono da anni ma se prima erano una tecnologia posticcia, divertente, a tratti grottesca, una maschera insomma, ora si sono evoluti. Specchiandosi nella telecamera interna il volto riflesso non è esattamente il nostro. I filtri per la bellezza, come il Bold Glamour, non mettono semplicemente bene il mascara o nascondono un brufolo, ma creano una spaccatura psicologica lasciando intravedere quella che per TikTok è la versione migliore di noi stessi.

Quali sono i rischi dei filtri per la bellezza sui social

I filtri rischiano di aumentare la pressione sugli adolescenti. Vanno ad alimentare ansia, stereotipi e problemi di autostima. Secondo uno studio del progetto SatisFACE dell'Università Vita-Salute San Raffaele e del Cussb (Centro Universitario di Statistica per le Scienze Biomediche), il 49,2% dei giovani ha dichiarato di editare le foto che pubblica sui social. I filtri vanno a peggiorare ulteriormente le pressioni psicologiche della bellezza imposta.

Ritoccando immagini, o applicando filtri le persone perdono da un lato la consapevolezza del proprio corpo, dall'altro il controllo della propria immagine. Questo scollamento tra lo specchio e il profilo social, soprattutto nell’età adolescenziale potrebbe innescare anche stati di depressione e ansia tra i ragazzi.

Filtri bloccati e verifica dell'età: le nuove misure su TikTok

TikTok ha anche annunciato che rinforzerà i suoi sistemi per bloccare gli utenti di età inferiore ai 13 anni sulla piattaforma. Prima della fine dell'anno lancerà una sperimentazione di nuovi sistemi automatizzati che utilizzano l'apprendimento automatico per rilevare le persone che violano le sue restrizioni di età.

Chloe Setter, responsabile delle politiche pubbliche sulla sicurezza dei minori di TikTok, ha spiegato: "Ci auguriamo che questi nuovi strumenti ci consentano di rilevare e rimuovere contenuti sempre più rapidamente". Le persone bloccate per sbaglio potranno presentare ricorso. "Può ovviamente essere fastidioso per alcuni giovani", ha aggiunto Setter, ma la piattaforma adotterà un "approccio che mette la sicurezza al primo posto".

Perché i social stanno applicando nuove misure per la sicurezza

I filtri di bellezza vietati ai minori e la verifica dell’età fanno parte delle nuove politiche per la sicurezza online annunciate dalle piattaforme. Da un lato vogliono tutelare i minori, dall'altro anticipare sanzioni severe e multe per le violazioni delle norme sulla sicurezza online.

Andy Burrows, Ceo della Molly Rose Foundation, associazione per la prevenzione del suicidio, ha spiegato al Guardian: "Non è un caso che questi cambiamenti vengono annunciati in gran parte per conformarsi alle normative UE e del Regno Unito". Burrows ha aggiunto: "TikTok dovrebbe agire rapidamente per correggere le debolezze sistemiche nella sua progettazione che consentono a un torrente di contenuti dannosi di essere raccomandati algoritmicamente ai giovani di età pari o superiore a 13 anni".

TikTok non è l'unica. La scorsa settimana Roblox ha annunciato che avrebbe impedito ai minorenni di accedere ai contenuti più violenti, volgari e spaventosi. Instagram ha invece lanciato gli "account teen" per i minori di 18 anni, che permettono ai genitori e tutori di monitorare l'attività sui social.