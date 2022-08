Facebook down, perché oggi il social mostra i post di altre persone Problemi per Facebook, oggi l’algoritmo sta mostrando nei news feed degli utenti i post scritti da altre persone: ecco cosa sta succedendo.

A cura di Marco Paretti

Se oggi avete notato che il vostro feed di Facebook è strano, non preoccupatevi: non siete gli unici. Da qualche ora la pagina principale del social network di Mark Zuckerberg ha infatti iniziato a mostrare dei contenuti che solitamente non appaiono all'interno del News Feed, cioè i post che gli utenti scrivono sui profili di altri utenti o delle pagine che seguono. Così il feed si è riempito di messaggi inviati, per esempio, a personaggi famosi, oppure degli auguri che in queste prime ore del mattino si stanno riversando sulle bacheche di chi compie gli anni oggi. C'è solo un problema: questi messaggi stanno finendo nei News Feed degli altri utenti, anche al di fuori della cerchia di amici.

In alcuni casi a finire nel feed principale sono anche post scritti all'intento di gruppi pubblici (ma non seguiti da chi li vede), che non dovrebbero essere mostrati nella pagina principale del social perché pubblicati da persone non appartenenti alla nostra cerchia di amici. "Ho il feed di Facebook pieno di sconosciuti che scrivono alle celebrità, tutto ok?" scrive un utente su Twitter. "Scusate ma c'è Facebook down? Mi ritrovo la home piena di post di gente che scrive su pagine di altri utenti" risponde un altro. Molte le segnalazioni anche su Downdetector, dove si segnalano disservizi al social network.

Il problema, almeno nelle prime ore del mattino, ha infatti riguardato i post scritti dagli utenti nelle pagine delle celebrità, che hanno iniziato ad apparire anche nei News Feed di persone che non seguono quel personaggio né sono amici con gli utenti che scrivono i post. Poi, probabilmente con il risveglio di molti utenti e l'invio delle notifiche che segnalano i compleanni, il News Feed è stato invaso da post di sconosciuti che augurano buon compleanno ad altri utenti. Non è ancora chiara la causa che ha portato a questo problema, ma è probabile che si tratti di un intoppo tecnico temporaneo che Meta risolverà nel corso delle prossime ore. Nel frattempo sembra che il social abbia limitato l'aggiornamento del News Feed, che continua a mostrare gli stessi post.