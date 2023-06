Elon Musk si farà allenare da un campione di arti marziali per picchiare meglio Mark Zuckerberg Elon Musk ha accettato l’aiuto di George St-Pierre, campione di MMA definito dal canale sportivo ESPN come “il combattente migliore della storia”. Non è ancora chiaro quando (e se) i due Ceo si incontreranno sul ring.

A cura di Valerio Berra

Ormai non è chiarissimo nemmeno a loro che cosa sia. Un meme? Un modo per farsi pubblicità? Una prova di forza tra miliardari? Uno scontro fra due visioni del progresso tecnologico molto distanti, spesso anche opposte. Eppure entrambi sembrano intenzionati a continuare. Elon Musk e Mark Zuckerberg si sono promessi di scontrarsi su un ring da MMA, quegli ottagoni circondati da una gabbia resi famosi da persone con un profilo leggermente diverso da quello dei due Ceo. Musk Vs Zuckerberg è diventata anche materia per bookmaker: il mondo delle scommesse ha già chiaramente un favorito. Eppure Musk vuole fare di più.

Per combattere a meglio contro il fondatore di Facebook, l’uomo più ricco del mondo ha deciso di farsi allenare da uno degli atleti più famosi nella storia dell’MMA, la disciplina formata da diverse arti marziali che ha reso celebre Conor McGregor. L’atleta che allenerà Elon Musk si chiama George St-Pierre. Scelta forse necessaria, visto che Mark Zuckerberg sembra sia diventato un campione di Brazilian jiu-jitsu.

Chi è George St-Pierre

Il curriculum è noto: St-Pierre si è ritirato nel 2019, ha vinto i campionati UFC in due categorie di peso e il canale sportivo ESPN lo ha definito il miglior combattente di sempre. La proposta è arrivata proprio da lui che su Twitter ha scritto: “Elon Musk sono un tuo grande fan e per me sarebbe un grande onore aiutarti per la sfida contro Zuckerberg”. Musk ha risposto subito: “Ok, facciamolo”. E poi ha aggiunto di aver appena finito un allenamento con Lex Fridman, ricercatore del Mi e conduttore di podcast. Fridman ha pubblicato sul suo profilo Tiwtter alcune foto del suo allenamento in cui si è complimentato con Musk: “Ieri ho fatto una sessione di allenamento improvvisata con Elon Musk per alcune ore. Sono estremamente impressionato dalla sua forza, potenza e abilità, sui piedi e sul terreno. È stato epico. È davvero stimolante vedere Elon e Mark fare arti marziali”.