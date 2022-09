Elden Ring diventa un gioco da tavolo: “Preparatevi a perdere ore davanti a questo titolo” Elden Ring è stato il videogioco più venduto del 2022: fino ha questo momento è arrivato a 16,6 milioni di copie.

A cura di Valerio Berra

Dopo 16,6 milioni di copie vendute, ora Elden Ring è pronto per diventare un gioco da tavolo. Nelle ultime ore Steamforged Games Ltd ha annunciato il lancio su Kickstarter di una campagna che punta a trasformare il videogioco in uno dei board game più attesi di sempre. Al momento le informazioni rilasciate sulla nuova versione di Elden Ring sono ancora poche: Steamforged ha pubblicato solo due immagini. Una dovrebbe essere il logo del gioco, mentre l’altra mostra una miniatura di Margit, il Presagio Implacabile. Nel gioco Margit è uno dei primi boss che si incontrano e non esattamente uno dei più facili da battere.

Sul sito di Steamforged si può trovare qualche informazione in più. Una delle poche meccaniche annunciate riguarda gli scontri con i boss che verranno tutti portati avanti senza il lancio dei dadi. L’azienda ha una lunga esperienza nel trasformare videogame di successo in giochi da tavolo. Tra i suoi lavori passati ci sono Dark Souls: The Board Game, Dark Souls: The Card Game e Horizon Zero Dawn: The Board Game. Proprio uno di questi titoli, Dark Souls: The Board Game, è diventata una delle campagne Kikcstarter più finanziata di sempre: 5 milioni di dollari.

Mat Hart: “Vogliamo catturare l’essenza del titolo”

Mat Hart, cofondatore di Steamforged, ha spiegato che i fan di Elden Ring potranno perdere ore davanti a questo gioco: “La nostra missione è sempre quella di fornire adattamenti da tavolo che catturino l'essenza di ciò che i fan conoscono e amano di questo titolo. Gli appassionati si troveranno davanti un gioco da tavolo che apre a un mondo oscuro fatto di mistero e pericolo, con combattimenti soddisfacenti ed esplorazioni gratificanti. Preparatevi a perdere ore davanti a questo gioco”.