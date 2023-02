Una streamer è riuscita a giocare Elden Ring usando solo la sua mente Per ottenere questo risultato, Perri Karyal ha utilizzato un macchinario per la registrazione dell’elettroencefalogramma, a sua volta collegato ai sensori di un controller da gioco.

A cura di Lorena Rao

A quasi un anno di distanza dal lancio, si continua a parlare di Elden Ring, videogioco particolarmente apprezzato per il suo elevato grado di difficoltà. Per rendere le cose ancora più movimentate, diverse persone si sono cimentate a giocare allo spietato gioco di ruolo con metodi alternativi, tra sassofoni elettrici e tappetini da ballo al posto del tradizionale controller. L'ultima impresa di questo tipo riguarda una streamer di Twitch, Perri Karyal, che ha deciso di giocare a Elden Ring sfruttando la forza del pensiero.

L'esperimento di Perri Karyal

Per ottenere questo risultato, Perri Karyal ha utilizzato un macchinario per la registrazione dell'elettroencefalogramma, a sua volta collegato ai sensori di un controller da gioco. Un'operazione complessa ma portata egregiamente a termine: la streamer è riuscita a sconfiggere persino il Lupo Rosso di Radagon, uno dei boss presenti nell'Interregno di Elden Ring. Schivate, magie, pozioni: a Perri Karyal basta solo pensare a un'azione per vederla realizzata su schermo. Dietro questa impresa c'è tanto allenamento, nonché diverse prove per testare il sistema di gioco assemblato personalmente. Del resto, la streamer è specializzata in studi del genere, come dimostra il suo master in Psicologia.

Perché Elden Ring continua a piacere

Elden Ring è l'ultimo action RPG (Role-Playing Game) sviluppato da FromSoftware, team di sviluppo giapponese che vede la presenza del game director Hitedaka Miyazaki. A lui è attribuita la nascita del genere soulslike, con l'uscita di Demon's Souls nel 2009. Ciò che caratterizza la produzione FromSoftware – che comprende titoli quali Dark Souls, Bloodborne, Sekiro – sono le atmosfere e gli scontri contro nemici sontuosi davvero ostici. Elden Ring riprende questi concetti e li applica all'interno di un affascinante open world di stampo dark fantasy. Il risultato è un'esperienza videoludica travolgente, la più apprezzata del 2022, sia dalla critica che dal pubblico: alla cerimonia dei The Game Awards dello scorso dicembre, Elden Ring ha vinto il premo "Gioco dell'Anno".