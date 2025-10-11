È morto Nonno Severino, su TikTok era seguito da milioni di persone: l’addio sui social

È morto Nonno Severino, uno dei nonni social più seguiti di Italia. Aveva 96 anni e i suoi video, realizzati quasi sempre con la moglie Imma, gli avevano fatto raggiungere una platea di quasi due milioni solo su TikTok.

"Ciao Nonnoseverino continua a farci divertire da lassù. Sei stato di grande esempio". Questa mattina, con queste parole, affidate a un post social, il figlio Paolo ha annunciato la morte di Nonno Severino, 96 anni, uno dei nonni social più seguiti di Italia. Insieme alla moglie Emma, 85 anni, aveva conquistato la simpatia e l'affetto degli utenti di Instagram e TikTok, dove era seguito da quasi due milioni di follower.

Nelle ultime settimane, il figlio Paolo, che da sempre gestisce i profili social della coppia, aveva più volte aggiornato i follower sulle condizioni di salute del padre, improvvisamente peggiorate circa un mese fa. Due giorni fa, nell'ultimo video di aggiornamento, aveva spiegato: "Sono appena andato a trovare papà. È dura, non sta bene, continua a non stare bene, non ce la faccio a vederlo così".

La storia di Nonnoseverino sui social

Nonnoseverino – questo il nome dei suoi profili sulle diverse piattaforme social – era approdato sui social circa cinque anni fa. È proprio su TikTok che era diventato virale, grazie ai contenuti registrati insieme alla moglie Imma, fino a raggiungere una platea di 1.8 milioni di follower solo su TikTok. I suoi erano video di vita quotidiana, scene di coppia divertenti, con una comicità e spontanea. Molti seguivano i trend social del momento, riscuotendo ogni volta grande apprezzamento tra i loro follower. Basta prendere un contenuto a caso per leggere commenti come "Nonni vi amo", "Siete meravigliosi", "Grande Nonno Severino". I video più virali hanno raccolto milioni di visualizzazioni. In assoluto il più visto ne conta sette milioni.

Nelle ultime settimane di settembre, però il volto di Nonno Severino e quello di Nonna Imma sono diventati meno presente sul profilo, sostituiti dai video di aggiornamento del figlio Paolo sulle condizioni di Nonno Severino, puntualmente seguiti da centinaia di messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione. Il primo è stato pubblicato il 21 settembre. A parlare era anche in quel caso il figlio Paolo: "Purtroppo devo darvi una notizia un po' brutta. Nonno Severino non sta molto bene, iniziano a farsi sentire i suoi 96 anni. Ci siamo divertiti in questi cinque anni di social, però forse è il caso di smettere con la realizzazione dei video" e poi aveva aggiunto "Certo che è una notizia che non avrei voluto dare, però mi sentivo in dovere in qualità di figlio e creatore di questo profilo di rendere partecipi tutti coloro che amano i miei genitori. Purtroppo papà non sta bene".

Questa mattina il video di addio a Nonno Severino, pubblicato dal figlio e accompagnato da un semplice "Ciao Papà!", a cui è seguita immediatamente una pioggia di messaggi di cordoglio: "Ciao Nonno Severino, sei stato il nonno di tutti noi".