Buona Festa dei nonni 2025: immagini e gif divertenti da inviare per gli auguri del 2 ottobre

Il 2 ottobre in Italia si celebra la Festa dei nonni, istituita per riconoscere il loro ruolo prezioso nella famiglia e nella società. Per l’occasione abbiamo raccolto una selezione di immagini, meme e gif gratuite da scaricare e inviare per fare gli auguri.

Il 2 ottobre 2025 si celebra la Festa dei nonni, una ricorrenza civile istituita in Italia nel 2005 per volontà del Parlamento, con l’obiettivo di riconoscere il ruolo fondamentale dei nonni all’interno delle famiglie e della società. La data non è casuale: coincide con la memoria liturgica degli Angeli custodi, a sottolineare il legame simbolico tra nonni e figure protettive.

Questa giornata è dedicata a chi rappresenta un punto di riferimento, un sostegno per figli e nipoti. Un’occasione speciale per dire “grazie” con un pensiero, un messaggio o un gesto affettuoso. Per festeggiare, è possibile inviare una frase, un biglietto o anche una semplice immagine digitale: qui trovate una selezione di immagini, gif e meme gratuiti da scaricare facilmente e condividere con i vostri nonni tramite WhatsApp, Messenger, email o altri social. Basta cliccare sull’immagine o sulla gif che preferite, scaricarla sullo smartphone e poi condividerla direttamente nella chat o nel gruppo con i vostri nonni.

Buona Festa dei nonni 2025, le immagini di auguri più belle da mandare il 2 ottobre

Trovate qui una raccolta di immagini tenere e colorate per dire “Buona Festa dei nonni” in modo affettuoso. Potete scegliere tra foto con cuori, frasi dedicate o illustrazioni simpatiche: perfette per chi vuole inviare un augurio dolce e tradizionale.

Leggi anche WhatsApp lancia le foto animate: cosa sono e come funzionano Live Photo e Motion Photo

I meme e le immagini divertenti per la festa dei nonni da scaricare gratis

Per chi vuole strappare un sorriso, ecco una selezione di meme divertenti dedicati ai nonni, con battute ironiche sul loro ruolo, la loro saggezza e i piccoli grandi gesti quotidiani. Da condividere per una Festa dei nonni all’insegna della leggerezza.

Gif per la Festa Dei Nonni 2025 da inviare su Whatsapp

Le gif animate sono un modo immediato e simpatico per inviare un augurio. Cuori che battono, fiori che sbocciano, scritte luminose “Buona Festa dei nonni”, Si possono condividere su Facebook e Instagram, ma non inviare su WhatsApp. Il consiglio quindi se volete mandare una Gif è quello di cercarla nella sezione dedicata dell'app di messaggistica.