È arrivata la fine di Skype: quando chiuderà la piattaforma di Microsoft e cosa dovranno fare gli utenti Il mercato dei servizi di messaggistica e videochiamata è già piuttosto affollato. Negli anni sono state lanciate nuove opzioni come FaceTime, WhatsApp e Facebook Messenger di Apple, o Google Meet, Zoom. Ovviamente anche Teams, la concorrenza interna a Microsoft.

A cura di Elisabetta Rosso

Potrebbero essere gli ultimi mesi di vita per Skype. XDA, comunità di sviluppo software, ha scoperto all'interno dell'ultima anteprima di Skype per Windows un messaggio nel codice: "A partire da maggio, Skype non sarà più disponibile. Continua le chiamate e le chat in Teams". La notizia non è ancora stata ufficializzata dall'azienda, ma la decisione non stupisce. Da anni ormai si discute sul ruolo e il futuro dell'app di messaggistica. Ora sembra che Microsoft sia disposta a sacrificarla. Come si legge nel messaggio che compare nel codice, l'azienda ha già pronta l'alternativa. Microsoft spingerà infatti gli utenti esuli di Skype verso Teams.

Perché Microsoft vuole chiudere Skype

Skype è stato lanciato nel 2003, Microsoft lo ha acquisito nel 2011. Skype non ha mai convinto del tutto, come dimostrano le continue modifiche apportante dall'azienda come le nuove funzionalità e le interfacce diverse. Nel 2015 l'azienda ha provato anche a integrare Skype in Windows 10, l'iniziativa però è durata solo nove mesi. Due anni dopo Microsoft ha lanciato Teams, la piattaforma concorrente a servizi come Slack, per ampliare il suo portafoglio di strumenti di comunicazione. Teams si è evoluta entrando infine in diretta competizione con Skype.

In realtà questo sarebbe il secondo colpo basso per la piattaforma. Teams infatti è già stata "responsabile" nel 2021 della morte di Skype for Business, che ci ha messo due anni a chiudere. Sembra invece che Skype abbia una scadenza a breve termine, stando al codice infatti mancherebbero pochi mesi alla sua chiusura. Agli utenti molto probabilmente verrà proposta una migrazione guidata per il passaggio da Teams a Skype. Il messaggio nell'anteprima infatti recita: "Continua le tue chiamate e chat in Teams". D'altronde l'obiettivo dell'azienda è radunare tutti gli utenti sotto un'unica piattaforma di messaggistica.