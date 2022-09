Con il discorso di Putin sono aumentate le ricerche Google su come lasciare la Russia Il picco più alto con questo tipo di ricerche è stato registrato nella settimana tra il 27 febbraio e il 5 marzo, quando le truppe di Mosca hanno cominciato a invadere l’Ucraina.

A cura di Valerio Berra

“Как уехать из России”. In russo, “Come lasciare la Russia”. Nelle ultime ore sulla versione russa di Google è stato registrato un picco di ricerche con queste parole chiave. Tutti i dati sono visibili in chiaro su Google Trends: si vede come il primo picco sia arrivato nelle ore che hanno preceduto il discorso alla nazione di Vladmir Putin. A confermarlo anche il media russo Можем объяснить che sul suo canale Telegram ha diffuso gli screenshot sugli aumenti di questo tipo di ricerche.

A spaventare il pubblico erano gli annunci sulla mobilitazione militare. Per adesso non è una mobilitazione totale: la chiamata alle armi riguarda solo i riservisti, i cittadini russi che hanno svolto il servizio militare e che quindi hanno già un addestramento. In tutta la Russia rispondono a queste caratteristiche circa 300 mila persone. La regione da in cui sono sono partite più richieste al motore di ricerca è San Pietroburgo, seguita da Samara, Tomsk e Mosca.

GOOGLE TRENDS | Le ricerce su come lasciare la Russia nell’ultima settimana

Il record a febbraio nei giorni dell’invasione

Controllando tutti i risultati precedenti di Google Trends si può vedere come l’aumento di questi giorni non sia nemmeno paragonabile al picco di richieste arrivato all’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Questo pannello del motore di ricerca non pubblica direttamente i dati sulla quantità di traffico ma si limita a indicare quanto una query (una stringa di ricerca) sia diventata popolare rispetto alla sua media.

Cercando quindi l’andamento della popolarità di “Как уехать из России” negli ultimi 12 mesi si vede come i risultati più alti siano stati realizzati nella settimana dal 27 febbraio al 5 marzo, quando i primi carriarmati di Mosca hanno cominciato a muovere i loro cingoli in Ucraina.

GOOGLE TRENDS | Le ricerche su come lasciare la Russia fatte negli ultimi 12 mesi

Le ricerche hanno avuto altri picchi, anche se non paragonabili al picco di quei giorni. Calcolando questa arco temporale si può vedere come la regione che ha cercato di più come lasciare la Russia sia stata quella di Leningrado, seguita da Pietroburgo e Tver’.