Diminuire di un’ora al giorno l’uso dello smartphone riduce l’ansia e spinge a fare ginnastica Lo afferma il team di ricercatori diretto dalla dottoressa Julia Brailovskaia, della Ruhr-Universität Bochum, in Germania. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Experimental Psychology: Applied.

A cura di Lorena Rao

In media, le persone trascorrono più di tre ore al giorno davanti allo schermo del proprio smartphone. Un aspetto che non fa bene alla salute. Eppure basterebbe diminuire di un'ora l'uso quotidiano del telefono per avere effetti benefici, non solo sulla psiche ma anche sul corpo. Lo afferma il team di ricercatori diretto dalla dottoressa Julia Brailovskaia, della Ruhr-Universität Bochum, in Germania.

Studi precedenti hanno dimostrato che l'uso dello smartphone è legato a obesità, dolori al collo, prestazioni ridotte e comportamenti paragonabili alla dipendenza. Il team tedesco ha dunque effettuato un esperimento per trovare un equilibrio, senza arrivare per forza a una drastica rimozione dello smartphone, oramai strumento imprescindibile della quotidianità.

In particolare, lo studio ha visto protagoniste 619 persone, divise in tre gruppi: 200 hanno messo da parte il proprio smartphone per una settimana, 226 hanno ridotto di un'ora al giorno il tempo di utilizzo del dispositivo e 193 hanno lasciato invariati i loro comportamenti. Il risultato finale ha dimostrato che coloro che hanno rinunciato per un'ora al loro smartphone hanno acquisito uno stile di vita più sano.

Un'ora in più al giorno libera dallo smartphone ha spinto i partecipanti a fare più attività fisica e a percepire in maniera minore malesseri come ansia e stress. L'esperimento ha anche registrato un calo del consumo di nicotina tra i membri facenti parte dei primi due gruppi. Tuttavia, "nel gruppo che ha ridotto l'uso, questi effetti sono durati anche più a lungo ed erano quindi più stabili rispetto al gruppo dell'astinenza", ha affermato la dottoressa Brailovskaia.

Quattro mesi dopo aver effettuato l'esperimento, i ricercatori hanno avuto un colloquio con le 619 persone coinvolte per capire quanto fossero cambiate le loro abitudini sul lungo periodo. Alla fine, i membri del gruppo di astinenza hanno utilizzato il proprio smartphone in media 38 minuti in meno al giorno rispetto a prima. Invece, i membri del gruppo che avevano trascorso un'ora in meno al giorno con lo smartphone sono arrivati a mantenere un calo dell'uso del dispositivo fino a 45 minuti.

Non è quindi necessario rinunciare per sempre al proprio smartphone, ma basta ridurre il suo utilizzo di un'ora al giorno per acquisire buone abitudini che fanno bene al corpo e alla mente. Lo studio del team della Ruhr-Universität Bochum, in Germania. è stato pubblicato sul Journal of Experimental Psychology: Applied.