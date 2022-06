Ora puoi fare un picnic sulla famosa collina di Wimbledon, ma nel metaverso Tale esperienza prende il nome di “Virtual Hill”. Si tratta della collina – virtuale – di Wimbledon, il tempio del tennis, a cui gli utenti possono accedere tramite la creazione di un avatar personalizzabile.

A cura di Lorena Rao

All England Lawn Club ha lanciato un'esperienza virtuale per eventi dal vivo, abbracciando ufficialmente la filosofia del metaverso. Tale esperienza prende il nome di "Virtual Hill". Si tratta della collina – virtuale – di Wimbledon, il tempio del tennis, a cui gli utenti possono accedere tramite la creazione di un avatar personalizzabile.

Una volta arrivati sull'iconica collina, si può prendere posto su una delle tovaglie da picnic e interagire con gli altri utenti o passeggiare tra gli stand che rimandano allo store digitale dello stadio. Chi desidera mettere alla prova la propria passione per il tennis può pure provare a superare diversi quiz sulla storia e sui tornei di Wimbledon. Non è ancora tutto: si può vedere un match e reagire tramite emoji, condividere sui social le foto scattate nel metaverso e partecipare a missioni giornaliere attraverso cui vincere i WimbleCoin, gettoni utili per ottenere abiti a accessori aggiuntivi per il proprio avatar. È inoltre possibile vivere un'esperienza chiamata "Up Up We Go", una gita in mongolfiera che offre uno speciale scorcio aereo della collina.

Vi è poi una modalità riservata ai titolari di carte American Express: la "Andy Murray Experience". Come si può intendere dal nome, la modalità prevede la partecipazione – sempre virtuale – di Sir Andrew Barron Murray, tennista britannico 35enne definito dalla stampa di settore tra i più forti della sua generazione, con il quale svolgere delle missioni e scattare dei selfie. "Assicurarsi di creare lo stesso tipo di sentimento e passione nel mondo virtuale è fondamentale per stimolare il coinvolgimento dei fan che non possono essere qui, quindi sono davvero orgoglioso di far parte di Virtual Hill" ha detto Murray per Daily Mail. "La collina di Wimbledon è una delle nostre tradizioni più iconiche" ha affermato invece Alexandra Willis, direttrice comunicazione e marketing di Wimbledon. "Siamo entusiasti di immortalare quell'esperienza attraverso la Virtual Hill".

A differenza della applicazioni del metaverso di Mark Zuckeberg, Virtual Hill non richiede né visore VR, né auricolari: basta un dispositivo per registrarsi tramite email ed effettuare l'accesso, sia esso uno smartphone, un tablet o un computer.