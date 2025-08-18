DAZN lancia un offerta per vedere solo le partite della tua squadra: quanto costa MyClubPass

DAZN ha introdotto un nuovo piano di abbonamento per vedere in streaming la Serie A. Si chiama MyClubPass: è un’offerta per vedere tutte le partite di una singola squadra. La piattaforma ha presentato questo abbonamento paragonandolo a quello dello stadio. In effetti i prezzi non sono molto diversi.

L’offerta, almeno per ora, è limitata. Fino al 31 agosto DAZN ha lanciato MyClubPass, un piano dedicato solo a chi vuole vedere solo una delle squadre che giocano nel campionato di Serie A. La piattaforma aveva annunciato lo scorso luglio la rimodulazione delle nuove tariffe. MyClubPass si aggiunge quindi a tutti i piani che già esistono: DAZN Sports, DAZN Full, DAZN Family e DAZN Goal.

Il pass non sarà solo per le partite, sia in casa che in trasferta. Nel pacchetto sono inclusi anche altri contenuti. Ci sono i pre e i post partita ma ci sono anche gli highlights e i contenuti on demand. In tutto, spiega DAZN, il pacchetto di abbonamento include 38 partite. Ci sono però due condizioni per sottoscriverlo. La prima riguarda la tempista: l'ultima data possibile per sottoscrivere l'offerta è il 31 agosto.

La seconda condizione riguarda lo stato dell'abbonamento. Possono sottoscrivere MyClubPass i clienti che non hanno un piano DAZN attivo, formula che quindi si rivolge a chi aveva già un vecchio abbonamento che però è scaduto. O ancora. Possono sottoscriverlo i nuovi clienti. E possono sottoscriverlo anche i clieni che hanno un abbonamento Goal o Sports. Ovviamente il nome della squadra da seguire deve essere definito al momento della sottoscrizione.

Leggi anche Come sarà il nuovo FIFA 26, che poi ora si chiama EA Sports FC 26

Il prezzo dell’abbonamento a MyClubPass

MyClubPass costa 329 euro se viene pagato una sola volta. Se invece si sceglie di pagarlo in 12 rate il prezzo è di 29,99 euro. Vi risparmiamo il calcolo: praticamente ci sono 30 euro di differenza visto che con la soluzione a rate il prezzo arriva a 359,88 euro.

DAZN ha presentato il nuovo piano come un abbonamento allo stadio. È un paragone che funziona anche nel costo. Se facciamo qualche conto confrontando i prezzi per gli abbonamenti allo stadio non cambia poi molto.

Gli abbonamenti più economici al Milan per la prossima stagione costano 430 euro. Parliamo delle sezioni di San Siro. Terzo Rosso Centrale e Secondo Verde nella soluzione Classic. Un nuovo abbonamento alla Curve Inferiori per vedere il Napoli al Maradona costa 280 euro per il pacchetto Italia: 19 partite di Serie A e gli Ottavi di Finale di Coppa Italia.