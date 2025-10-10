Tecnologia
video suggerito
video suggerito

Disney + alza i prezzi in Italia: quanto costa ora il prezzo dell’abbonamento

Disney + ha alzato i prezzi di tutti i suoi tre piani di abbonamento in Italia. I rincari riguardano Standard con pubblicità, Standard e Premium. Le nuove tariffe verranno applicate sia ai nuovi clienti che a quelli già abbonati.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Valerio Berra
0 CONDIVISIONI
Immagine

La tariffe per il nuovo abbonamento sono state comunicate. In ogni caso il costo si alza. Disney + ha alzato i prezzi di tutti i suoi abbonamenti, dal piano Standard con pubblicità a quello Premium. La differenza di prezzo riguarda sia gli abbonamenti mensili che quelli annuali, ovviamente con uno scarto che viene ammortizzato nei piani più lunghi.

Prima di procedere con l’analisi dei prezzi e delle offerte, lo chiariamo subito. Non si tratta di aumenti sostanziali. Le cifre degli abbonamenti vengono aggiustate giusto di qualche euro. Il problema è soprattutto in prospettiva. Esattamente come per altre piattaforme, anche Disney + ha  continuato a aumentare il costo dei suoi abbonamenti da quando è arrivata in Italia.

La piattaforma di streaming gestita da Disney ha esordito in Italia a fine marzo 2020. Allora c’era un solo abbonamento disponibile, che permetteva di vedere qualsiasi film senza interruzioni pubblicitarie. Costava 6,99 euro al mese. Lo stesso piano, alla luce dei nuovi abbonamenti, ora costa 10,99 euro al mese.

I nuovi costi degli abbonamenti Disney +

Giusto qualche indicazioni per i piani. Nella tabella non abbiamo riportato la versione annuale di Standard con Pubblicità perché al momento non è prevista. Premium e Standard prevedono anche la possibilità di guardare le serie anche in download senza connessione internet. I nuovi prezzi sono già attivi per chi si abbona adesso. Per chi è già abbonato invece dovrebbero entrare in vigore da novembre.

  • Standard con Pubblicità | Mensile | Passa da 5,99 euro a 6,99 euro | Aumento: 1 euro
  • Standard | Mensile | Passa da 9,99 euro a 10,99 euro | Aumento: 1 euro
  • Standard | Annuale | Passa da 99,90 euro a 109,90 euro | Aumento: 10 euro
  • Premium | Mensile | Passa da 13,99 euro a 15,99 euro | Aumento: 2 euro
  • Premium | Annuale | Passa da 139,90 euro a 159,90 euro | Aumento: 20 euro
App
Tecnologia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Falchi della Regina
Eleonora d’Arborea e i suoi falchi: l'incontro tra storia e natura su una selvaggia isola sarda
La preziosa colonia di falchi di Eleonora sull'isola di San Pietro
130 coppie nidificanti nel cuore dell'Oasi Lipu di Carloforte
Luciano Durante, responsabile dell'oasi, protegge e monitora i rapaci da 24 anni
Lo stratagemma del mondo venatorio e la minaccia della crisi climatica
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tecnologia
api url views