Disney + alza i prezzi in Italia: quanto costa ora il prezzo dell’abbonamento

Disney + ha alzato i prezzi di tutti i suoi tre piani di abbonamento in Italia. I rincari riguardano Standard con pubblicità, Standard e Premium. Le nuove tariffe verranno applicate sia ai nuovi clienti che a quelli già abbonati.

La tariffe per il nuovo abbonamento sono state comunicate. In ogni caso il costo si alza. Disney + ha alzato i prezzi di tutti i suoi abbonamenti, dal piano Standard con pubblicità a quello Premium. La differenza di prezzo riguarda sia gli abbonamenti mensili che quelli annuali, ovviamente con uno scarto che viene ammortizzato nei piani più lunghi.

Prima di procedere con l’analisi dei prezzi e delle offerte, lo chiariamo subito. Non si tratta di aumenti sostanziali. Le cifre degli abbonamenti vengono aggiustate giusto di qualche euro. Il problema è soprattutto in prospettiva. Esattamente come per altre piattaforme, anche Disney + ha continuato a aumentare il costo dei suoi abbonamenti da quando è arrivata in Italia.

La piattaforma di streaming gestita da Disney ha esordito in Italia a fine marzo 2020. Allora c’era un solo abbonamento disponibile, che permetteva di vedere qualsiasi film senza interruzioni pubblicitarie. Costava 6,99 euro al mese. Lo stesso piano, alla luce dei nuovi abbonamenti, ora costa 10,99 euro al mese.

I nuovi costi degli abbonamenti Disney +

Giusto qualche indicazioni per i piani. Nella tabella non abbiamo riportato la versione annuale di Standard con Pubblicità perché al momento non è prevista. Premium e Standard prevedono anche la possibilità di guardare le serie anche in download senza connessione internet. I nuovi prezzi sono già attivi per chi si abbona adesso. Per chi è già abbonato invece dovrebbero entrare in vigore da novembre.