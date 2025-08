Aumentano ancora i prezzi su Spotify: quanto costerà l’abbonamento a partire da settembre

Spotify aumenta il costo degli abbonamenti Premium anche in Europa. L’azienda in una nota ha spiegato che la decisione mira a finanziare nuovi investimenti e migliorare l’esperienza degli utenti.

Spotify Technology ha annunciato un aumento dei prezzi per gli abbonamenti Premium in diversi mercati di tutto il mondo. A partire da settembre, gli utenti Premium dovranno pagare 11,99 euro al mese, rispetto ai precedenti 10,99 euro mensili. L’incremento interesserà gli abbonati in diverse aree del mondo, come il Sud Asia, il Medio Oriente, l'Africa, l'Europa, l'America Latina e l'Asia-Pacifico. “La decisione di aumentare il prezzo dell’abbonamento individuale Premium ci permetterà di continuare a innovare e migliorare le funzionalità del nostro servizio,” ha dichiarato Spotify in una nota.

La mossa segue l’aumento di prezzo già comunicato a giugno per gli abbonati negli Stati Uniti: da luglio, il costo dell’abbonamento individuale è salito di un dollaro, passando a 11,99 dollari al mese. Anche i piani Duo, che consentono a due persone di condividere un account, sono aumentati da 14,99 a 16,99 dollari mensili, mentre il piano Famiglia ora costa 19,99 dollari al mese, con un incremento di 3 dollari.

L’aumento dei prezzi arriva in un momento in cui Spotify fatica a mantenere profitti costanti, nonostante la sua posizione dominante nel mercato dello streaming audio. Nel mese di luglio, la società ha comunicato un aumento degli abbonati nel secondo trimestre, ma anche una perdita a livello economico. Non stupiscono quindi gli abbonamenti più costosi.

Leggi anche Instagram a pagamento: cosa significa il messaggio di Meta che ti propone un abbonamento

L'annuncio di Spotify

Spotify in una nota pubblicata sul suo sito ufficiale ha spiegato:

Noi di Spotify ci impegniamo a offrire un'esperienza personalizzata e di livello mondiale a ogni utente. Per continuare a innovare la nostra offerta di prodotti e funzionalità e offrire agli utenti la migliore esperienza possibile, aggiorniamo periodicamente i nostri prezzi. Nel corso del prossimo mese, gli abbonati Premium in diversi mercati dell'Asia meridionale, del Medio Oriente, dell'Africa, dell'Europa, dell'America Latina e della regione Asia-Pacifico riceveranno un'e-mail che spiegherà le implicazioni di questo aggiornamento per i loro abbonamenti) . I nuovi abbonati possono trovare i prezzi più aggiornati visitando spotify.com/premium .

L’ultimo aumento del costo dell’abbonamento Premium in Italia risale al 2023, quando Spotify ha deciso di incrementare la tariffa mensile da 9,99 euro a 10,99 euro. Da quel momento, la piattaforma ha iniziato a rivedere più frequentemente la sua politica tariffaria, in linea con una tendenza globale di adeguamento dei prezzi che coinvolge anche altri mercati europei e internazionali.