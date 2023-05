DAZN lancia Party, una nuova funzione per commentare le partite in diretta con gli altri tifosi L’obiettivo di DAZN è quello di aumentare il coinvolgimento degli spettatori. Durante la diretta degli eventi sportivi si può accedere a una chat in cui ci sono anche tutti gli altri utenti della piattaforma. Da qui si possono commentare le azioni usando anche emoji e Gif.

A cura di Valerio Berra

L’app di DAZN si allarga. Nel suo ultimo post la piattaforma di streaming ha annunciato il lancio di Party, una funzione che permette di commentare un evento sportivo in live con una chat a cui possono accedere tutti gli abbonati. Mentre il video dell’evento scorre in diretta, sotto chiunque può commentare in diretta quello che sta vedendo sullo schermo. Non solo. Può anche inviare emoji e Gif o rispondere ai sondaggi proposti dai moderatori. Per accedere a Party basta inquadrare il QR Code che compare in televisione mentre viene trasmessa la partita o cliccare su Entra nel Party se si sta guardando la partita da smartphone.

Stefano Azzi, Ceo di DAZN Italia, spiega che l’obiettivo della nuova funzione dell’app è quello di intercettare tutto quel pubblico già abituato a commentare la partita sui gruppi WhatsApp: “L’abitudine di seguire un contenuto e commentarlo attraverso un “second screen” come lo smartphone rappresenta per noi un’opportunità strategica ed è per rispondere a questa modalità crescente di consumo dei contenuti che nasce Party di DAZN".

L’eredità di Twitch

Per adesso è stato rilasciato solo un video in cui mostra come dovrebbe essere la nuova funzione, una clip di circa 30 secondi in cui si può vedere come Party sia molto simile alla chat di Twitch. La piattaforma dedicata allo streaming di proprietà di Amazon. Gli utenti commentato quello che vedono in diretta, si parlano tra di loro e ogni tanto rispondono ai sondaggi dei moderatori. C’è però una differenza. La chat è diventata un elemento fondamentale per Twitch perché i creator leggevano i commenti e interagivano con gli utenti. Qui invece i commenti scorrono sotto la partita e quindi gli utenti dovrebbero interagire solo tra loro, un limite che potrebbe sbiadire un po’ l’esperienza.