E così anche Wes Anderson è diventato virale su TikTok Musiche orchestrarli, patine romantiche, e didascalie sconnesse, gli utenti hanno deciso di omaggiare il regista creando video ispirati alla sua estetica.

A cura di Elisabetta Rosso

Se c'è una simmetria geometrica, dei colori pastello e la patina di una fiaba dolorosa che galleggia tra realtà e fantasia stiamo parlando di Wes Anderson. D'altronde come disse il regista Peter Bogdanovich: “Di fronte a un suo film, sai per certo chi diavolo l’ha fatto. Eppure, questo stile è difficile da descrivere”, ma facile da replicare. Scorrendo su TikTok si trovano video ispirati al regista che è riuscito a creare un immaginario lontano ma coerente, dove le maschere si mettono in scena tra cultura pop e apatia congenita. È talmente riconoscibile che anche riprodurlo è semplice, e così i fan hanno deciso di omaggiare il regista pubblicando filmati che ricalcano l'estetica Wes Anderson.

Carte da parati rosse, porte dei treni che si aprono, piatti vuoti, tazze da tè, ogni elemento diventa il pretesto per calarsi nell'immaginario del regista, alcune clip sono espliciti riferimenti a Grand Budapest Hotel, altri ai Tenenbaum, le immagini sono accompagnate da musiche d'orchestra, sottotitoli fuori contesto e sguardi persi, lontani. Non sono i primi video in stile Anderson ad apparire su TikTok, eppure a questa volta sembra che l'algoritmo li stia premiando, a pomparli sono i like degli utenti.

Il successo di Wes Anderson su TikTok

Sembra che il caso zero sia stata Ava Williams, che l'8 aprile ha pubblicato un video intitolato Girl on a Train. La ragazza si riprende mentre viaggia su un treno pendolare, lei vive a New York e sta raggiungendo i suoi genitori a Niantic, nel Connecticut. In 24 secondi concentra gli elementi cardine di Anderson, nove riprese simmetriche dove inquadra le sue scarpe, il suo biglietto, un taccuino e sotto compaiono scritte didascaliche che scandiscono il video: "Il primo treno / Lungo la costa est / al Grand Central Terminal / 6:45". Il filmato è accompagnato dalla colonna sonora Obituary di Alexandre Desplat. Anche la musica non è casuale il compositore infatti è stato scelto spesso da Wes Anderson, tanto che il brano fa parte dei brani di The French Dispatch, uscito nel 2021. Williams ha spiegato che l'idea è nata il sabato prima di Pasqua: "Non ero molto contenta di dover andare a lavorare. Ero stanca e avrei voluto essere con la mia famiglia, ed ero lì su quel treno. Ma non volevo concludere quel fantastico viaggio con una nota così amara, e non voglio essere una vittima del mondo. Quindi ho deciso che avrei dovuto romanticizzare il momento o sfruttarlo al massimo".

Non solo Williams, come spiega Rolling Stone anche Keith Afadi, un ragazzo del Regno Unito che lavora nel marketing digitale, ha iniziato a pubblicare sulla sua pagina cortometraggi sulla vita di tutti i giorni. Gli amici hanno detto che le sue clip assomigliavano a quelle di Anderson, e lui è rimasto sorpreso. Così quando ha notato un'auto d'epoca parcheggiata fuori da un ristorante ha deciso di mettersi alla prova. Il suo video TikTok di 21 secondi è stato visto 7 milioni di volte, e grazie ai post in stile Wes Anderson ha chiuso un accordo pubblicitario con Adidas. “È davvero bello, il modo in cui mette insieme le inquadrature, ma penso che dai suoi film si possano prendere anche alti spunti”, ha detto. "Cose come il tempismo comico o il modo in cui i personaggi vengono presentati e le sottigliezze nei dialoghi e nelle interazioni".