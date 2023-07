Perché tutti stanno scrivendo “Mio Padre” nei commenti su TikTok Negli ultimi mesi è diventato uno dei commenti più virali nella community di TikTok. “Mio Padre” è prima di tutto un attestato di stima ma la sua genesi risale a quel piccolo universo nerd che era Twitch alla fine del 2020.

A cura di Valerio Berra

L’ultima vittima è stata Zerocalcare. Lo ha rivelato un’intervista con la creator Florencia Di Stefano-Abichain, nota al web com FlorenciaFaCose. Zerocalcare stava parlando del suo profilo TikTok e di come avesse qualche difficoltà a rapportarsi con il pubblico della piattaforma: “L'ho aperto per lavoro. Poi la gente mi commenta scrivendo “Mio Padre”. Ma che vuol dire “Mio Padre”?”. La chiave è in un canzone pubblicata il 4 novembre del 2020 da rapper italiano Venz che si intitola Linguaggio: “Non davvero è per il meme/È la tastiera di Agnese/Volpe mio padre palese”.

Linguaggio di Venz è una piccola perla nata nel mondo di Twitch, la piattaforma dedicata allo streaming esplosa nei mesi dei lockdown nati dal Covid che ha reso famosi una lunga serie di creator che si occupavano di gaming e manga. Venz ha raccolto un po’ di espressioni molto note tra la community e fra queste anche quel “Mio Padre” che in questi giorni è diventato virale. L’origine del meme è da attribuire a Giovanni “Volpescu” Ballerini, streamer esperto di manga e videogiochi vicino a Dario Moccia, uno dei creator più seguiti su Twitch. È proprio lui il "Volpe" della canzone di Venz.

Cosa vuol dire “Mio Padre”

Come ha chiarito ampiamente Volpescu, “Mio Padre” è prima di tutto un attestato di stima. In qualche modo si potrebbe tradurre con: “Ti stimo talmente tanto da considerati mio padre”. Come tutti i melme migliori, funziona bene se viene rivisitato e così dopo “Mio Padre” sono nate espressioni analoghe come “Mia Madre”, “Mio Nonno” e via con tutto l’albergo genealogico.

Nonostante su Twitch sia un meme quasi in disuso, fuori da questo social sembra che sia esploso negli ultimi mesi. Oltre a ZeroCalcare, anche Gue Pequeno si è lamentato dell’uso smodato di “Mio Padre” nei suoi commenti. Sempre in un podcast Gue aveva detto: “Sei mio padre. Sei mio padre. Ma padre de che? Fatti una cultura e spero che tua madre ti sequestri il telefono”.