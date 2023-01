Dai meme ai sogni, la storia del Popeyes Kid diventato sponsor di ristoranti: “A scuola mi prendevano sempre in giro” Aveva solo 9 anni quando un uomo l’ha fotografato in fila davanti a un ristorante Popeyes. Il meme è diventato virale e Collin è stato bullizzato dai compagni, ma ora sarà il volto di Popeyes.

A cura di Elisabetta Rosso

Ad agosto 2013 Dieunerst Collin stava guardando con sua madre Super Buddies, il cartone animato con i cani parlanti, quando arriva un messaggio di sua sorella, è un video che mostra Collin in fila al ristorante Popeyes con un bicchiere in mano e lo sguardo traverso, quello che ha trasformato il bambino di 9 anni in un meme.

"All'inizio è stato davvero difficile", ha detto Collin al Washington Post, che è stato bullizzato a causa dello scatto. “Ma la famiglia e gli amici mi avevano detto: Ehi, sarà qualcosa di buono!". Dieci anni dopo ci riesce.

Il meme Popeyes kid

Un uomo dentro Popeyes vede Collin in fila per ordinare il pollo, e trova una somiglianza con Lil TerRio, un ragazzo famoso per i suoi passi di danza su Vine, prima che la piattaforma venisse chiusa nel 2016. Così decide di fare un video per mostrarlo a tutti. Tre settimane dopo la clip è ovunque, e il fermo immagine dello sguardo del bambino si trasforma in meme. Le persone usano lo scatto per esprimere reazioni a momenti imbarazzanti, come vedere un insegnante fuori dalla scuola o essere scoperto mentre si copia un compito. Il meme viene visualizzato da 19,2 milioni di persone nel 2014.

INSTAGRAM | Il meme Popeyes kid

Gli anni duri della scuola

Arriva anche a Collin l’immagine, e con lei i commenti cattivi degli utenti. La vedono anche i suoi compagni di classe, e così diventa un bersaglio. “Le persone venivano da mio padre e dicevano: Ehi, abbiamo visto tuo figlio su internet", cercando di scherzarci sopra. E anche mio padre soffriva che mi prendessero in giro", ha detto Collin alla CNN. A scuola invece deve subire battute e soprannomi sgradevoli per colpa dello scatto rubato da Popeyes.

Ci vogliono anni per smarcarsi dal meme. Al liceo, ha detto Collin, “il football mi ha aiutato a formare una nuova identità e trovare un gruppo di appartenenza. I compagni di squadra mi hanno trovato un nuovo soprannome, "Killer Whale", per il mio blocco sulla linea offensiva. La gente ha iniziato a sapere chi ero veramente", ha detto Collin.

Il riscatto di Collin

Quando la sua squadra di Collin, l'East Orange Campus, vince il campionato di calcio a dicembre 2021, il ragazzo si fa scattare una foto il trofeo guardandolo di traverso per imitare il meme. Non è più solo il ragazzino di Popeyes ora, e quindi può persino scherzarci sopra. Poi, l’8 gennaio 2023, sceglie di prendere in considerazione quel vecchio consiglio dei parenti e degli amici: “Quel meme sarà qualcosa di buono”, così pubblica un post su Instagram, tagga Popeyes, e scrive “Sono pronto a parlare di affari”.

La risposta di Popeyes

Popeyes scrive subito in chat privata a Collin, e pochi giorni dopo pubblica un post: "Orgogliosi di dare il benvenuto a Dieunerst Collin nella famiglia". Poi un portavoce della catena di fast food scrive; “Dai meme ai sogni, Dieunerst e Popeyes abbelliranno ancora una volta i feed dei social media", ufficializzando così la decisione del ristorante di sponsorizzare Colin.

Questa volta sotto il tweet tutti i commenti sono d'incoraggiamento. “Può succedere di tutto con internet. Non posso credere di poter dire di essere ufficialmente sponsorizzato da Popeyes. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a diffondere la buona parola!”, ha scritto Collin, poi ha aggiunto: “Pensavo solo che le persone sarebbero andate avanti e si sarebbero dimenticate del meme. Quando parlo con mio padre, si emoziona davvero perché non si sarebbe mai aspettato che succedesse questo".