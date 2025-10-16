Da domani le carte di Intesa Sanpaolo non saranno visibili per 24 ore: cosa succede ai clienti

Intesa Sanpaolo ha comunicato ai suoi clienti che dal pomeriggio di venerdì 17 ottobre per circa 24 ore le carte non saranno “visibili”. La notifica è arrivata ai clienti tramite home banking. Intesa Sanpaolo ha spiegato che i problemi sono dovuti a un intervento di manutenzione: il funzionamento delle carte viene comunque garantito.

I clienti di Intensa Sanpaolo hanno trovato un nuovo avviso nella loro app. Quando aprono l’app della banca ora compare un riquadro con un messaggio dal titolo “Indisponibilità Carte”. Nel testo si spiega che dalle 17:00 di venerdì 17 ottobre fino alle 18:00 di sabato 18 ottobre le carte collegate ai conti bancari “potrebbero non essere visibili” a causa di una attività di manutenzione.

Questo non vuol dire che non potranno essere usate. La banca spiega infatti che l’uso delle carte fisiche e di quelle virtuali verrà comunque garantito. Il problema sarà per gli utenti che vogliono creare nuove carte virtuali. In breve, non ci saranno problemi per i pagamenti o per i bonifici. Se però sapete che in questi giorni volete creare una nuova carta virtuale vi conviene aprirla subito.

Il testo del messaggio di Intesa Sanpaolo

Gentile cliente, a causa di attività di manutenzione le carte potrebbero non essere visibili a partire dalle ore 17 di venerdì 17 ottobre fino alle ore 18 di sabato 18 ottobre. Durante tale periodo non sarà quindi possibile creare carte virtuali ma sarà comunque garantito l’uso delle carte fisiche ce di tutte le carte virtuali create precedentemente.

Per corsa si usano le carte virtuali

Le carte virtuali sono carte che non hanno un corrispettivo fisico. Nel caso di Intesa Sanpaolo sono collegate comunque a un conto bancario o una carta prepagata. La differenza è che si può scegliere l’importo e la durata. Sono comode per gli acquisti online, soprattutto in due casi. Il primo è quando facciamo acquisti su un sito che non conosciamo bene.

Se abbiamo qualche dubbio e vogliamo provare un servizio, usare una carta virtuale è meglio che usarne una collegata direttamente al nostro intero conto bancario. Il secondo, anche se non farà piacere a tutti, è quando vogliamo usare un servizio in abbonamento e non avere problemi con il rinnovo automatico. Volete usare una piattaforma di streaming per guardare solo una serie? Se avete paura che l’abbonamento cominci a rinnovarsi in automatico potete tranquillamente caricare sulla carta virtuale l’importo di un solo mese.