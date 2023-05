Cos’è il Global Accessibility Awareness Day e perché è importante Oggi, 18 maggio, è la giornata mondiale di sensibilizzazione sull’accessibilità digitale, un evento globale che ricorda l’importanza di garantire l’esperienza digitale a tutte le persone con disabilità.

A cura di Valeria Aiello

Oggi, giovedì 18 maggio, è il Global Accessibility Awareness Day (GAAD), la giornata mondiale di sensibilizzazione incentrata sull’accessibilità digitale, un evento globale che ricorda l’importanza di garantire l’esperienza digitale (web, software, mobile, ecc..) a tutte le persone con disabilità. Ogni utente merita un’esperienza digitale di prim’ordine, sperimentando servizi, contenuti e altri prodotti digitali: questa consapevolezza e ’impegno per l’inclusione sono l’obiettivo del Global Accessibility Awareness Day, che punta a interrompere la cultura della tecnologia e lo sviluppo di prodotti inaccessibili per persone con disabilità visive, uditive, motorie o cognitive. L’accessibilità, precisa la GAAD Foundation, dal 2021 promotrice dell’evento, rimuove le barriere e sblocca le possibilità. La giornata, in particolare, ha lo scopo di far parlare, pensare e informare tutti sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione per oltre un miliardo di persone che vivono con disabilità, affinché nessuno resti escluso.

Cos'è il GAAD, la giornata mondiale dell'accessibilità digitale

Il Global Accessibility Awareness Day si celebra annualmente dal 2012, ogni terzo giovedì di maggio. È stato ispirato da un post sul blog MySQLTalk.com dello sviluppatore web di Los Angeles, Joe Devon, che nel novembre 2011 scriveva: “Attualmente ci sono purtroppo poche buone informazioni disponibili sull’accessibilità. Devi davvero cercarle con determinazione. Quanti di voi sanno cos’è Jaws? Dopo aver aperto IE6 / IE7 / IE8 e altri browser per verificare la compatibilità del tuo sito web, controlli anche i tuoi contenuti con uno screen reader? Oggi forse è più importante rendere un sito accessibile, che compatibile con un vecchio browser. Per alcune persone, l’accessibilità di internet cambia la vita”.

Devon ha collaborato con Jennison Asuncion, un professionista dell'accessibilità di Toronto, per co-fondare GAAD. Nel decimo anniversario dell’istituzione della giornata, è stata creata la GAAD Foundation con l’obiettivo di considerare l'accessibilità come requisito fondamentale della tecnologia e del mondo digitale. “Concordiamo su una Giornata mondiale della sensibilizzazione sull'accessibilità. Sarà un giorno dell'anno in cui gli sviluppatori web di tutto il mondo cercheranno di migliorare la consapevolezza e il know-how dell'accessibilità web”.

Perché il GAAD è importante

Per farci un’idea di quanto il problema dell’accessibilità digitale sia diffuso, la WebAIM, un’organizzazione senza scopo di lucro che fornisce soluzioni di accessibilità web dal 1999, ha condotto un’analisi dello stato di accessibilità di un milione di home page tra i siti più letti nel mondo, da cui è emerso che:

Su un milione di home page, sono stati rilevati 49.991.225 barriere di accessibilità distinte, pari a una media di 50 barriere per pagina. Una cifra che è comunque leggermente diminuita (-1,6%) rispetto all’analisi del 2022 che aveva rilevato una media 50,8 barriere per pagina.

Le home page di testate giornalistiche hanno una complessità che è aumentata in modo significativo negli ultimi 12 mesi (+10%), passando da una media di 955 elementi per pagina del febbraio 2022 a una media di 1050 del febbraio 2023, con un incremento del 34% negli ultimi 4 anni.

Il 4,8% di tutti gli elementi delle home page presenta un errore/barriera di accessibilità. Gli utenti con disabilità si aspetterebbero di riscontrare un errore ogni 21 elementi nella home page con cui interagiscono.

Il 96,3% delle home page ha mostrato errori WCAG 2 (Web Content Accessibility Guidelines, ovvero raccomandazioni per rendere i contenuti web più accessibili). Le cause principali dei problemi di accessibilità sono: testo a basso contrasto (83,6%), mancanza di testo alternativo per le immagini (58,2%), link vuoti (50,1%), etichette input del modulo mancanti (45,9%), pulsanti vuoti (27,5%), lingua del documento mancante (18,6%).



I principali errori WCAG 2 (Web Content Accessibility Guidelines) riscontrati in un milione di home page analizzate / WebAIM 2023

Nel complesso, l’analisi ha rilevato una piccola diminuzione del numero di errori di accessibilità e mancata conformità alle linee guida WCAG. “Anche se è positivo vedere progressi, resta ancora molto lavoro da fare per rendere il web accessibile a tutti” precisa l’organizzazione. La partecipazione alla società digitale deve essere un diritto di tutti, indistintamente. E anche piccoli cambiamenti, orientati alla semplificazione, possono consentire alle persone con disabilità di avere la stessa esperienza digitale di chi vive senza disabilità. Oggi, e non solo, è il giorno di ricordarlo, per non lasciare nessuno indietro e poter dare a tutti le stesse possibilità.