Cosa succede ora con gli accrediti di pensioni e stipendi con il down di Intesa Sanpaolo Dalla mattina di oggi, 2 dicembre, i clienti di Intesa Sanpaolo stanno avendo difficoltà a vedere gli accrediti di stipendi e pensioni sul proprio conto. Il motivo principale è un down generalizzato dei servizi di home banking. Non è ancora chiaro quando verranno risolti i problemi. Da quello che dice la banca sembra che gli accrediti ci siano, semplicemente non è ancora possibile vederli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Il down dell’app della banca Intesa Sanpaolo ha creato problemi anche per chi oggi si aspettava di ricevere lo stipendio o la pensione. Dalle 7:40 della mattina di oggi, lunedì 2 dicembre, i clienti di Intesa Sanpaolo hanno avuto difficoltà ad accedere all’app dell’home banking. Non solo. Anche chi è riuscito ad accedere ha avuto problemi a vedere i movimenti sul proprio conto corrente: soprattutto chi aspettava lo stipendio o la pensione. Ad altri invece risultava il messaggio di errore "limite massimo raggiunto". Come si può vedere sul portale Downdetctor, tra i commenti sono in molti a lamentarsi di questo disservizio. Le testimonianze di chi non riesce a vedere la pensione o lo stipendio sono quasi tutte uguali: “Ancora niente app e niente pensione” o “Qualcuno ha la pensione accreditata? Qui il nulla”.

In molti poi fanno ironia sull’app. Ormai è da tempo che Intesa Sanpaolo sta registrando problemi di questo tipo. I down sono frequenti anche se forse è parecchio che gli utenti non ne vedevano uno così netto. “Ma davvero l'app di Intesa Sanpaolo non funziona neanche oggi?” e ancora “Oggi non funziona, cosa totalmente infrequente per Intesa”.

Quando arrivano pensioni e stipendi in ritardo per i clienti Intesa Sanpaolo

Nonostante l’accredito delle pensioni, o degli stipendi, potrebbe non comparire nessuna voce nuova nella sezione con i movimenti del proprio conto, secondo quanto riportato da Intesa Sanpaolo non dovrebbero esserci problemi per l’accredito. Lo ha scritto anche la banca in una comunicazione che possono leggere tutti gli utenti dall’app: ”Gentile cliente, ti informiamo che, a causa di un rallentamento momentaneo, la visibilità di alcuni movimenti (per esempio mutui o accredito pensioni) potrebbe non essere disponibile. Ci scusiamo per il disservizio”.

Problemi con Intesa Sanpaolo, cosa è successo con app e home banking

Sui social dedicati alla comunicazione di Intesa Sanpaolo non ci sono nuovi aggiornamenti. Così come nella sezione comunicati stampa della banca. O meglio, l’unico comunicato che si trova con la data di oggi riporta la nascita di Intesa Sanpaolo Assicurazioni. La banca però, riportano alcuni quotidiani, ha fatto sapere che il problema è stato individuato ed è in via di risoluzione. Nessun allarme, almeno per ora. Una volta passato il down sarà di nuovo possibile vedere il proprio conto con l’accredito di stipendi e pensioni.

