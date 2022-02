Con questo sito scopri cosa è successo nello spazio il giorno del tuo compleanno La NASA ha messo a disposizione una nuova funzionalità per mostrare alle persone che aspetto aveva lo spazio il giorno del proprio compleanno, sfruttando le fotografie scattate dal telescopio Hubble nel corso di questi trent’anni.

A cura di Lorena Rao

In questi giorni la NASA sta celebrando i 30 anni del telescopio spaziale Hubble. Lanciato nel 1990, si tratta di un raffinato strumento progettato per essere modificato in orbita dagli astronauti, attivo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La sua potenza è tale che è in grado di individuare una coppia di lucciole a Tokyo. Durante questi tre decenni dedicati all'esplorazione spaziale, il telescopio Hubble ha osservato e fotografato alcuni dei più affascinanti fenomeni cosmici. Spettacoli meravigliosi, generatisi a distanza di migliaia di anni luce (e anche di più), che da oggi possono essere ammirati sul sito ufficiale della NASA. L'agenzia aerospaziale statunitense ha messo a disposizione una nuova funzionalità per mostrare alle persone che aspetto aveva lo spazio il giorno del proprio compleanno, sfruttando le fotografie scattate dal telescopio Hubble nel corso di questi trent'anni. Si stima che solo nei primi 17 anni di servizio, abbia registrato oltre 1 miliardo di immagini.

Per vedere quali tra queste corrisponde al giorno del proprio compleanno, basta inserire giorno e mese di nascita a questo indirizzo. Fatto questo passaggio, il sito mostrerà uno dei tanti fenomeni catturati dal telescopio Hubble. Prendendo come esempio un giorno importante come il 25 dicembre, Hubble ha fotografato la galassia nana macchiata di rosso e blu chiamata "NGC 4214". Si tratta dell'immagine messa in testa all'articolo.

Ogni fotografia scelta presenta una breve didascalia con alcune informazioni principali legate al fenomeno cosmico in questione. Per un tocca social, il sito della NASA permette di condividere il risultato sulle varie piattaforme, oltre a consigliare l'utilizzzo dell'hashtag #Hubble30. Il telescopio spaziale Hubble resterà in servizio ancora per altri vent'anni, quindi il suo repertorio fotografico non può che ingrandirsi.

Intanto, tra gli altri progetti attivi della NASA vi è l'erede del Concorde, l'X-59 QueSST. Si tratta di un jet supersonico silenzioso, in grado di volare da Londra a New York in circa 3 ore. Le recenti fasi di test si sono rivelate soddisfacenti.