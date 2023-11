Come sapere cosa hai ascoltato di più quest’anno, senza aspettare Spotify Wrapped Per vedere come sono andati i nostri ascolti basta accedere su Stats for Spotify, il portale che permette di scoprire le classifiche dei brani, degli artisti e dei generi più ascoltati durante l’anno sulla piattaforma di streaming.

A cura di Elisabetta Rosso

Stiamo tutti aspettando Spotify Wrapped. La data più probabile per l'uscita è fissata tra fine novembre e inizio dicembre, eppure c'è un modo semplice per conoscere tutti i dati relativi ai nostri ascolti senza dover aspettare la classifiche di fine anno della piattaforma. Basta aprire Stats for Spotify. L'analizzatore di dati realizza statistiche, si possono confrontare i brani più riprodotti in passato per vedere come sono cambiati i gusti musicali, e crea anche le nostre classifiche in base agli artisti, canzoni e generi più ascoltati. I dati vengono aggiornati giornalmente e si possono anche impostare diversi intervalli di tempo.

Sul portale Stats for Spotify si possono vedere gli stessi dati pubblicati da Wrapped, eppure il successo delle raccolte pubblicate a fine anno da Spotify è legato soprattutto alla possibilità di condividere le card che l’applicazione genera direttamente sui social. Accedere a questa funzione è semplice, basta aprire l’app e entrare sull’home page per trovare le grafiche colorate da pubblicare o inviare agli amici. La condivisione è ottimizzata per tutte le piattaforme, basta cliccare il pulsante che si trova sotto ogni card.

Come usare Stats for Spotify

Per visualizzare le classifiche di Stats for Spotify è necessario entrare sulla pagina del portale, effettuare il login sul proprio profilo, e premere il pulsante Agree per permettere al portale di accedere ai dati personali. Una volta entrati sarà possibile visualizzare diverse sezioni come "Top Tracks", "Top Artist" o "Top Genres", cliccando sopra si possono visualizzare le statistiche dei brani, artisti e generi più ascoltati. Si può anche scegliere un intervallo di tempo, si possono visualizzare i dati delle ultime 4 settimane, ultimi 6 mesi, o selezionare l'opzione All Time.

Le novità di Spotify Wrapped

Oltre alle card colorate da condividere sui social, Wrapped ha introdotto anche alcune novità l'anno scorso. È infatti possibile scoprire la propria "personalità musicale". In base agli ascolti Spotify Wrapped ha classificato i fan. C'è per esempio l'ascoltatore Leader, che ispira con le sue preferenze chi gli sta intorno, l'Avventura Lover, sempre alla ricerca di nuovi sound alla scoperta di artisti emergenti, oppure il Nomade che vaga da un genere all'altro ma all'occorrenza è disposto a giurare amore eterno. Gli utenti potranno anche sbloccare un filtro Snapchat personalizzato che riassume la propria Personalità musicale. Non solo, Wrapped ha deciso di investire nel Metaverso, sulla Spotify Island, dove ha creato giochi, merchandising virtuale e la possibilità di scattare foto con artisti come Bizarrap, Calvin Harris o Tove Lo.

Quando usciranno le classifiche del 2023

Nel 2022 Spotify Wrapped è stato lanciato il 30 novembre. Nel 2021 è uscito il 1° dicembre. Nel 2020 è arrivato invece il 2 dicembre. Spotify potrebbe scegliere un altro periodo in cui pubblicare Wrapped ma le previsioni più credibili si aggirano tra il 28 e il 5 dicembre. La piattaforma ha già annunciato in una nota: “Gli artisti che hai amato di più. I brani e i podcast che hai ascoltato a rotazione. E molto altro. Continua ad ascoltare, ti avviseremo quando il riassunto del tuo anno su Spotify sarà pronto”.