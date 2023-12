Cosa vogliono i miliardari per Natale: la lista dei regali del 2023 Dai vigneti in Toscana ai viaggi nello spazio, Business Insider ha chiesto ai consulenti dei più ricchi del mondo, cosa hanno scelto di mettere sotto l’albero quest’anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Per scoprire i segreti dei miliardari bisogna chiedere ai consulenti del lusso. Soprattutto se parliamo di regali di Natale. Per esempio Nicole Pollard Bayme, fondatrice della società di styling Lalaluxe, ha ricevuto una chiamata a dicembre. Un cliente le ha chiesto di trovare una Birkin himalayana di Hermes con un hardware in diamente. Una borsa rara che costa 750.000 dollari. Secondo un sodaggio di Deloitte gli americani hanno in programma di spendere in media di 1,652 dollari per i regali di Natale. Lo 0,2% del prezzo di quella Birkin.

"Per una persona che ha tutto, perché non avere anche dei diamanti sulla borsa?" ha detto a Buisiness Insider Pollard Bayme. Ma non solo diamanti. Nella lista dei desideri ci sono anche viaggi nello spazio, vigneti in Toscana, lezioni di musica con celebrità e isole private. In realtà il principio guida per scegliere i regali è lo stesso di chi ha un budjet decisamente inferiore, eppure come scrivono le agenzie del lusso sui loro cataloghi da sei zeri: "Comprare per una persona che ha tutto può essere difficile. Permetteteci di aiutarvi."

Le passioni di un miliardario

Molti clienti scelgono per esempio oggetti personalizzati. Pollard Bayme ha dovuto recuperare bagagli Goyard monogrammati che costano 10.000 dollari. Winston Chesterfield, fondatore di Barton, una società di consulenza londinese, ha invece spiegato, sempre a Insider, che spesso i clienti scelgono i regali in base agli hobby. Chi ama fare escursioni potrebbe ricevere le migliori attrezzature di marchi come Moncler o Loro Piana. Un cliente di Chesterfield, invece, ha regalato a sua figlia voli su jey privati per mezzo milione di dollari.

La regola della passione vince sempre, anche per i miliardari. Il regalo perfetto per un enofilo potrebbe essere un vigneto in Toscana, per chi ama i cavalli da corsa invece c'è un pacchetto per entrare nelle migliori scuderie e incontrare i fantini. Nella lista dei desideri compaiono anche lezioni private con celebrità per diventare DJ, o corsi di cucina con chef stellati Michelin. Secondo i consulenti del lusso, questi, sono regali a sei cifre.

Regalare un viaggio

Knightsbridge Circle, agente di viaggi di lusso, invece è stato l'intermediario invece per l'acquisto di una villa da 5 milioni di dollari dove soggiornò Napoleone. Chesterfield ha affittato a una famiglia un'isola privata nei Caraibi per due settimane. Prenota anche viaggi a Rishikesh, il luogo dove è nato lo yoga per ritiri spirituali, o ville private per i safari in Africa che costano circa 40.000 euro a notte. Un cliente di Pollard Bayme ha regalato un viaggio nello spazio per le vacanze natalizie "è l'ultima moda della classe miliardaria".

Nuove tendenze

A incidere sui nuovi regali di Natale dei miliardari c'è anche il cambiamento climatico. Pollard Bayme infatti ha spiegato che c'è "una corsa per vedere le cose prima che spariscano". Se prima venivano affittati yacht diretti verso la Costa Azzurra, ora i miliardari fanno rotta per vedere i ghiacciai in Antartide o Patagonia. Un'altra meta è invece l'Australia per la Grande Barriera Corallina.

"Abbiamo notato però quest'anno che le persone sono molto meno avide. Il Natale è diventato troppo commerciale per il miliardari", ha spiegato Chesterfield. Diversi clienti hanno scelto regali più semplici. Bill Gates per esempio consiglia libri da leggere durante le vacanze. Warren Buffett da tempo ha smesso di regalare i famosi 10.000 dollari in contanti ai suoi familiari. Ora per Natale distribuisce azioni e cioccolata.