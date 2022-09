Come funzionano il termostato intelligente e le valvole smart e quanto si risparmia in bolletta Il risparmio sulle bollette parte dalle tecnologie sul riscaldamento. La nostra guida per capire quali sono le tecnologie smart da installare in casa.

A cura di Valerio Berra

L'andamento dei prezzi del gas alla borsa di Amsterdam non è rassicurante. Tutte le curve che disegnano questo indice sui grafici hanno affrontato nelle ultime settimane un rialzo che non si era mai registrato prima. I risultati sono chiari. Sono le bollette appesa sui vetri dei ristoranti, i rincari sugli scontrini e l'aumento delle spese domestiche che ci stanno portando a rivedere come usiamo l'energia.

Fra i modi che esistono per risparmiare le risorse che usiamo per riscaldare le nostre cose ci sono anche i termostati intelligenti e le valvole termostatiche smart, due strumenti in grado di controllare da remoto il flusso di acqua calda che riscalda le case.

Le percentuali sul risparmio variano in base al modelli utilizzati. Certo, un sistema di questo tipo prevede anche degli investimenti: parliamo di cifre attorno ai 700 euro. Visti i costi dell'energia attuali non sarà necessario troppo tempo per rientrare nelle spese.

Cos’è un termostato intelligente e come funziona

Una premessa. Questi dispositivi servono a rendere più smart la climatizzazione delle nostre case ma per poterli utilizzare al meglio è necessario vivere in uno spazio con riscaldameno autonomo. I fattori che permettono di risparmiare energia in una casa sono diversi e fra quelli più importanti c'è prima di tutto una buona coibentazione, cioè la capacità di una casa di trattenere calore al suo interno.

Uno dei modelli in commercio di termostato intelligente

I termostati intelligenti permettono di impostare una temperatura di riferimento che funzioni per tutta la casa. Ma non solo. Questo tipo di dispositivi consente di impostare la temperatura della casa anche da remoto: si può quindi spegnere il riscaldamento quando si è fuori casa e riaccenderlo poco prima di tornare. I modelli migliori sul mercato anche la capacità di prendere autonomamente delle decisioni e quindi regolare la temperatura della casa anche in base alle condizioni del meteo.

Cosa sono le valvole termostatiche smart e come funzionano

Le valvole termostatiche rendono ancora più avanzato il funzionamento del riscaldamento in casa. Questi dispositivi infatti permettono di suddividere il riscaldamento in zone indipendenti che possono essere gestite sempre da remoto. Gli esempi del loro utilizzo ovviamente possono essere diversi.

Le valvole termostatiche smart vengono applicate direttamente ai caloriferi

Si può spegnere il riscaldamento di alcune stanze durante la notte e di altre durante il giorno. In questo modo è possibile organizzarsi al meglio per evitare qualsiasi spreco. Chi ha bisogno di riscaldare una cucina alle 3 di notte? Anche in questo caso le valvole possono essere controllate via app.

Quanto si risparmia in bolletta usando questi sistemi smart

Per i termostati intelligenti modelli presentati negli ultimi mesi consentono un risparmio che può arrivare fino al 31% del costo in bolletta. Percenutali più alte si raggiungono con le valvole termostatiche smart che permettono di arrivare a un risparmio del 30%. Un uso combinato di queste due tecnologie permette di alzare le percentuali di risparmio, anche se non è possibile sommare le due percentuali visto che certe funzioni di questa tecnologie si sovrappongono.