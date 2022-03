Come funziona Rossgram, il clone russo di Instagram Rossgram sarà disponibile dal prossimo 28 marzo e riproporrà la stessa esperienza del social network di Meta, con in più programmi di crowdfunding e contenuti con accesso a pagamento.

A cura di Lorena Rao

La Russia è pronta ad accogliere un clone di Instagram, Rossgram. La popolare app di Meta non è più disponibile nel Paese da lunedì scorso, dopo che la società è stata accusata dal governo russo di "attività estremiste". Il riferimento è all'attenuazione della policy adottata da Meta, che lascia passare sui suoi social network messaggi d'odio rivolti ai russi e ai bielorussi. "A causa dell'invasione dell'Ucraina, siamo indulgenti con espressioni politiche come ‘morte agli invasori russi', che normalmente violerebbero le nostre regole sui discorsi violenti", ha riferito in merito Andy Stone, portavoce di Meta. Oltre a bandire le app di Zuckerberg, la Russia ha risposto con un'indagine penale contro il colosso Big Tech per incitamento alla violenza.

Tuttavia Instagram è utile in Russia, soprattutto per la moltitudine di influencer, le cui entrate dipendono anche dall'app di Meta. Tra loro vi è Olga Buzova, star dei reality show, che su Instagram conta oltre 20 milioni di follower. In mancanza di ciò, un team di sviluppo è pronto a lanciare Rossgram, la controparte russa. "Il mio partner Kirill Filimonov e il nostro team di sviluppatori erano già pronti per questa svolta degli eventi, così hanno deciso di non perdere l'occasione di creare un analogo russo di un popolare social network amato dai nostri compatrioti" ha scritto su VKontakte Alexander Zobov, direttore delle pubbliche relazioni di Rossgram.

L'app russa sarà disponibile dal prossimo 28 marzo e riproporrà la stessa esperienza del social network di Meta, con in più programmi di crowdfunding e contenuti con accesso a pagamento. Su quest'ultimo aspetto, Instagram è ancora in una fase sperimentale: a fine gennaio ha dato inizio ai test negli Stati Uniti per gli abbonamenti. Quanto ad estetica e stile, Rossgram presenterà una combinazione di colori e un layout simili a Instagram, per dare un senso di familiarità. Intanto, Meta non ha ancora commentato l'imminente lancio dell'app russa.