Come funziona l’app anti-Lukaku che i tifosi dell’Inter vogliono usare al posto dei fischietti Il rumore è meno brillante ma decisamente simile, se l’app verrà usata contemporaneamente da tutta la Curva Nord potrebbe davvero creare lo stesso effetto dei 30.000 fischietti vietati dalla Questura di Milano.

A cura di Elisabetta Rosso

Avevano preparato tutto. I 30.000 fischietti erano pronti a suonare all'unisono non appena Romelu Lukaku fosse comparso sul prato di San Siro. Il centravanti belga ora veste la maglia della Roma, dopo un'estate travagliata, e questa sera, 29 ottobre, sfiderà l'Inter, la sua ex squadra. "Diamo un degno bentornato a Lukaku, rendiamogli la vita un inferno in campo", scrivono i tifosi traditi. La vendetta è stata stampata su un volantino, distribuito prima di Inter-Benfica di Champions. Su ogni foglio sono state scritte nero su bianco le istruzioni per: "Il giorno del ritorno più sgradito".

Poi arriva la decisone della Questura di Milano: nessun fischietto sarà ammesso all'interno dello stadio. E così i tifosi neroazzurri corrono ai ripari. Per la resa dei conti tirano fuori un'app anti-Lukaku. È gratis, funziona su ogni telefono ed è in grado di riprodurre il suono di un fischietto. Il rumore è meno brillante ma decisamente simile, se l'app verrà usata contemporaneamente da tutta la Curva Nord potrebbe davvero creare lo stesso effetto dei 30.000 fischietti previsti. I tifosi sui social e sui forum stanno pubblicando post per far scaricare l'app e utilizzarla ogni volta che Lukaku toccherà la palla in campo.

Nei post si legge: "Per chi andrà al Meazza e vorrà esprimere dissenso verso il traditore #Lukaku, scaricate quest'App, riproduce diversi suoni, compreso quello del fischietto proibito. Alla faccia dei 22 euro di multa e della decisione ridicola."

Il volantino contro Lukaku

"Il 29 ottobre è una data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ha voltato le spalle nel modo più indegno", scrivono i tifosi dell'Inter sul volantino. "Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data". Lukaku infatti ha trattato di nascosto con altri club, nonostante l'Inter stesse provando in tutti i modi a far tornare il giocatore. La trattativa è saltata e la Curva Nord aspetta la sua resa dei conti.

"Ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle. Prima dell'incontro con la Roma la Nord distribuirà 50mila fischietti da utilizzare a perdifiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di essere trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori".

La multa per chi usa il fischietto

La decisione di vietare i fischietti è arrivata venerdì da parte della Questura di Milano. I trasgressori dovranno pagare una multa da 22 euro, come previsto dall'articolo 62 del regolamento della FIGC, che disciplina "la tutela dell'ordine pubblico in occasione delle partite" imponendo alle società di "impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che rechino molestia."