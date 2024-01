Ora c’è un’app per i concorsi della pubblica amministrazione: si chiama inPA e funziona pure bene Il 2 gennaio il Dipartimento della Funzione Pubblica ha presentato una nuova app per accedere ai concorsi della pubblica amministrazione. L’app si trova sia su Android che iPhone. L’abbiamo provata: funziona abbastanza bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

L’app si chiama inPA. Si può trovare sia per Android che per iPhone. È gratuita e una volta scaricata bastano un paio di slide per capire come funziona. Il 2 gennaio di il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rilasciato un’app per controllare, leggere e partecipare ai bandi offerti dalla pubblica amministrazione. L’app è fluida. Una volta entrati in home page si vede tutto l’elenco dei bandi disponibili. Questa schermata non è molto utile perché i bandi sono disposti in base alla data di uscita, quindi non sono divisi per competenze, figure richieste e nemmeno per luogo. Si parte dall’Università di Firenze, si continua con il comune di Cuveglio e si prosegue fino alla Banca d’Italia.

Certo, qualcosa non torna. Mentre scorriamo troviamo diversi annunci del comune di Castelraimondo, provincia di Macerata. Non sono concorsi aperti ma solo di graduatorie rese pubbliche per concorsi già avvenuti. Non comodissimo come annuncio ma si può migliorare.

Come si trova un concorso sull’app

Per navigare nell’app e trovare un concorso adatto basta . Ci sono diverse opzioni, si possono cercare le offerte di lavoro per provincia, per categoria, per tipologia di lavoro richiesto. Si possono usare vari filtri, anche sovrapposti. C’è anche una sezione News in cui vengono pubblicate tutte le notizie in tema di concorsi. Qui trovate i concorsi pubblici più grossi. Anche se l'app è appena uscita, le notizie sono le stesse riportate nella sezione "In evidenza" del portale desktop di inPA.

All’interno degli annunci ci sono tutti i link per presentare domanda. Ogni annuncio ha anche una serie di link da cui è possibile andare sul sito dell’ente del concorso e ai form dove si può inoltrare la richiesta per partecipare al concorso o trovare nuove informazioni. È possibile accedere all’app anche tramite Spid e Cie, così da tenere traccia anche dei movimenti già fatti sul Portale del Reclutamento.