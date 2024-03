Come funziona l’app con cui Giulia Tramontano ha scoperto il tradimento di Impagnatiello

Chiara Tramontano ha spiegato ai giudici come la sorella Giulia è riuscita a scoprire i tradimenti di Alessandro Impagnatiello. Tutto sarebbe partito da un’app utilizzata per la geolocalizzazione dei dispositivi Bluetooth.

“Mi disse che aveva notato che c'era una tappa strana ogni volta che faceva la pausa pranzo”. Nell’ultima udienza del processo per il femminicidio di Giulia Tramontano i giudici hanno ascoltato la testimonianza di Chiara, sorella della vittima. Tra i tanti passaggi del suo racconto, Chiara Tramontano ha spiegato anche di come Giulia aveva cominciato ad accorgersi del tradimento di Alessandro Impagnatiello.

Al momento l’uomo di 30 anni è accusato di omicidio volontario aggravato da diversi fattori, dalla premeditazione, alla crudeltà passando per l’interruzione di gravidanza. Secondo quanto riportato da Chiara, Giulia avrebbe cominciato a sospettare del tradimento di Alessandro attraverso i movimenti delle cuffiette auricolari tracciate da un’app di localizzazione. Impagnatiello infatti aveva una relazione parallela.

Mi disse che aveva notato che c'era una tappa strana ogni volta che faceva la pausa pranzo. Ma alle sue domande, Impagnatiello aveva risposto che era andato in quel luogo per comprarle un gioiello e lei per qualche tempo gli aveva creduto