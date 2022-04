Come fare un video per il trend dei viaggi su TikTok La risposta è semplice, perché basta scaricare TravelBoast. Si tratta di un’applicazione di matrice russa che permette di mappare e animare un viaggio verso una destinazione.

A cura di Lorena Rao

Niente canzoni né frasi virali. Questa volta l'ultima moda su TikTok è un viaggio virtuale che mostra la distanza che separa due persone legate. In queste ore molti tiktoker stanno pubblicando video ritraenti il tragitto che li separa dal/dalla partner o dai migliori amici. La struttura è sempre la stessa: si vede un mezzo di trasporto virtuale avanzare lungo una mappa fino a raggiungere il luogo indicato. Da qui la nascita del "trend della distanza" su TikTok.

Ma come fare un contenuto simile? La risposta è semplice, perché basta scaricare TravelBoast. Si tratta di un'applicazione di matrice russa che permette di mappare e animare un viaggio verso una destinazione. Al momento è disponibile solo su AppStore per dispositivi iOS, ma sia il sito ufficiale che alcuni voci su Instangram lasciano intendere un prossimo lancio anche sui sistemi Android.

Come usare TravelBoast

Una volta scaricata l'app, occorre selezionare "Punto di partenza" in alto a sinistra dello schermo per inserire una città da cui voler partire. Passare quindi a "Destinazione" per scegliere il punto d'arrivo. Fatti questi primi passaggi, TravelBoast consente una serie di personalizzazioni: si può articolare e strutturare meglio il percorso toccando e modellando la linea arancione; si possono aggiungere delle scritte; si può selezionare il mezzo di trasporto adeguato, che sia auto, treno, aereo e molto altro.

Quando il percorso è stato modificato in base alle proprie esigenze, premere sul pulsante "Play" per avere un'anteprima del video del viaggio. Anche in questa fase si possono aggiungere ulteriori dettagli, come i chilometri percorsi. Se il risultato è soddisfacente, selezionare "Salva il video nel rullino fotografico" per ritrovarlo nel Rullino del proprio iPhone o iPad.

Dallo smartphone a TikTok il passo è breve. Un passaggio che permette di personalizzare ancora di più il proprio video, magari aggiungendo la foto della persona che si desidera raggiungere o una musica particolare. Le possibilità sono diverse: ciò spiega perché il trend della distanza su TikTok abbia ottenuto così tanto successo tra i tiktoker.