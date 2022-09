Come attivare il risparmio energetico per le console: le istruzioni per XBox, PS e Nintendo Switch Selezionando la modalità giusta è possibile risparmiare fino a 60 euro all’anno (stando ai prezzi attuali dell’energia)

A cura di Valerio Berra

Nelle ultime settimane il problema più urgente per l’economia dell’Unione europea è diventato il costo dell’energia. Il prezzo dell’elettricità sta aumentando in modo esponenziale, tanto che anche in Italia si discute di un piano per ridurre in modo sistematico la richiesta di energia. Mentre aspettiamo l’arrivo di nuove politiche economiche, sul web si trovano guide per limitare il consumo di energia in casa, a partire dagli elettrodomestici. In un certo senso, anche le console per i videogiochi possono essere incluse in questa categoria e anche loro hanno una serie di modalità per limitare il consumo di energia elettrica. In molti casi, il modo migliore per risparmiare energia elettrica passa dall’inserimento della modalità di risparmio energetico.

In breve. Tutte le console di ultima generazione, dalle X Box di Microsoft alle PlayStation di Sony passando per la Nintendo Switch, sono dotate di una modalità che permette di spegnere tutta la macchina quando non la si usa. In caso contrario la console rimane accesa in modalità stand-by, così da permettere un avvio molto rapido quando si vuole giocare. Visto che per tutte le macchine ormai bastano pochi secondi per cominciare a giocare, accenderle da capo non dovrebbe essere più un problema.

Come attivare il risparmio energetico su XBox One e XBox series X/S

Quando è attiva la modalità di risparmio energetico, le console Xbox One, Xbox series X e Xbox series S si avviano in 45 secondi. Per impostarla basta seguire questo percorso di impostazioni, come spiegato dalla pagina dedicata al supporto clienti:

Profilo e sistema Impostazioni Generali Modalità risparmio energia e avvio. Modalità di risparmio energia

Sempre per risparmiare energia è possibile scegliere di disattivare in automatico la console dopo un periodo in cui non viene più utilizzata. Secondo un calcolo fatto a partire dai prezzi dell’energia nel Regno Unito, ora cambiare queste opzioni dovrebbe portare a un risparmio di 5,74 euro al mese.

Modalità risparmio energetico per Playstation 4 e 5

Il risparmio energetico per le console Playstation è più complesso. Questi dispositivi infatti hanno diversi tipi di risparmio energetico. Come si può vedere nelle tabelle pubblicate sul sito ufficiale ci sono modalità di stand by che consumano pochi Watt e altre invece che sono più energivore, visto che includono la possibilità di scaricare aggiornamenti per i giochi o ricaricare i joypad. Per capire che tipo di impostazioni sono attive per nella vostra Ps 4 il percorso da seguire è:

Impostazioni Impostazioni di risparmio energetico Imposta le funzioni disponibili nella modalità di riposo

Quello da seguire per Ps 5 è leggermente diverso:

Impostazioni Risparmio energetico Funzioni disponibili in modalità di riposo

Come modificare le impostazioni per Nintendo Switch

Per chi ha una Nintendo Switch i problemi sono più piccoli. Viste le dimensioni e la potenza di calcolo, l’energia per farla funzionare è inferiore a quella richiesta per le altre console. Anche in modalità stand by quindi Nintendo Switch non consumerà molto. Se però volete comunque risparmiare energia e allungare la vita alla batteria del vostro dispositivo allora potete selezionare la modalità riposo per far disattivare la console dopo un determinato periodo di inattività. Il percorso da seguire è questo:

Home Impostazioni di sistema Modalità Riposo

Se invece la vostra console è attaccata al Dock, l’unico modo per farle consumare meno energia è quella di metterla in modalità aereo.