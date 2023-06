Come ascoltare una playlist offline: la nuova funzione di Spotify Il Ceo dell’azienda Daniel Ek ha spiegato in tweet che il suo team è al lavoro per creare “Your Official Mix”, un playlist creata in automatico su Spotify per ascoltare i brani anche senza connessione.

A cura di Elisabetta Rosso

La connessione internet è ancora un problema, soprattutto per i servizi di streaming musicale. Playlist interrotte, brani che si spezzano a metà, viaggi in aereo silenziosi, sono gli effetti collaterali di chi si trova all'improvviso senza connessione. Ora Spotify vuole trovare una soluzione. Erano emerse le prime indiscrezioni, poi l'annuncio diventa ufficiale con un tweet del CEO dell'azienda, Daniel Ek che ha rivelato sul social la nuova funzione "Your Offline Mix". È in fase di test e non è chiaro quando verrà lanciata. In realtà la riproduzione offline non è una novità, YouTube l'aveva già lanciata nel 2019 con "Official Mixtape", che permette agli utenti di scaricare i brani.

Ora Spotify ha deciso di creare qualcosa di simile. La nuova funzione però lavora in modo diverso, sembra infatti che la playlist offline scaricherà automaticamente i brani preferiti di un utente, sceglierà in base all'ascolto e salverà le canzoni automaticamente in una raccolta che si potrà poi ascoltare anche senza connessione internet. "Stiamo testato una nuova funzionalità chiamata "Your Offline Mix", una playlist progettata per quei momenti in cui potresti non essere online", ha scritto Ek nel post. In realtà su Spotify si può già ascoltare musica offline. Basta pagare il servizio Premium che permette di riprodurre tutti i brani o i podcast anche senza una connessione solida, l'app ha dedicato la funzione Modalità Offiline e l'ha inserita nel pacchetto a pagamento. Si possono anche utilizzare programmi di terze parti per scaricare la musica di Spotify in formato mp3, ma non sempre le app e i software sono sicuri. In poche parole o si paga o si rischia.

La nuova funzione Your Offline Mix

Sembra (ma non è ancora ufficiale) che la nova funzione Spotify invece permetterà a tutti gli utenti, paganti e non, di ascoltare musica offline. C'è chiaramente una differenza che demarca in modo netto il servizio Premium da quello gratuito. Il primo infatti permette di ascoltare qualsiasi brano desiderino anche senza connessione, con "Your Official Mix" invece gli utenti saranno vincolati a una sola playlist creata in automatico. Come dicevamo, le selezione di brani però non sarà casuale ma basata sugli ascolti abituali, in modo tale da "prevedere" quali canzoni potrebbe scegliere l'utente e riproporle nella playlist di "Your Official Mix".

Sotto il post di Ek gli utenti hanno lasciato i loro commenti. C'è chi scrive "Assolutamente necessario", altri invece lanciano proposte per nuove funzioni. "Sono un grande fan di Spotify! Ho un suggerimento non correlato: alcuni giorni non so cosa voglio ascoltare, quanto sarebbe bello se ci fosse solo un pulsante su cui clicco (senza dover selezionare una playlist/genere) e ottengo musica curata per me". Oppure: "Mi piacerebbe vedere più funzioni social in Spotify. Forum per ogni artista in cui i fan possono discutere di album, canzoni, testi. Oppure consenti ai fan di annotare i brani in base al timestamp e avere una vista in cui puoi ascoltare e guardare le annotazioni che appaiono in sincronia. Sarebbe divertente."