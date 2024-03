Chiara Ferragni vieta la parola “Beneficenza” nei commenti: tutta la lista dei temi proibiti Chiara Ferragni ha aperto un canale Telegram dedicato ai suoi fan. Anche qui condivide contenuti sulla sua vita. Il canale ha oltre 50.000 iscritti, a prima vista però non sembra che tutti i commenti siano ben accetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

L’esperimento è facilmente replicabile, almeno finché non vi bloccano. Il 15 marzo Chiara Ferragni ha aperto una nuova linea di comunicazione con i suoi fan. Si chiama Chiara’s most loyal (risparmiamo il cuoricino dotato di brillantini), un canale Telegram, in cui Chiara Ferragni pubblica post e messaggi. Non c’è molto di diverso rispetto al suo profilo Instagram. Anzi. Dopo un audio iniziale dedicato a questa piattaforma, i contenuti sono praticamente gli stessi.

Da un punto di vista più strategico, l’obiettivo di Chiara Ferragni potrebbe essere quello di radunare in unico posto i suoi fan più fedeli, così da poterli agganciare con campagne di marketing dedicate. Al momento ci sono oltre 56.000 iscritti. Per adesso però Ferragni ha detto solo di voler aprire l’equivalente di un canale broadcast di Instagram in cui però gli utenti possono anche commentare, non solo inviare delle reaction.

Peccato però che la policy sui commenti di Chiara’s most loyal sia abbastanza stringente. Ci sono una serie di parole che sono state bannate dai moderatori. Ne abbiamo provate una po’, tutte vicine ai temi più caldi che hanno circondato Chiara Ferragni in questi mesi. La prima è abbastanza facile da trovare: Beneficenza. Basta scriverlo nei commenti e il sistema lo cancella in pochi istanti.

La lista delle parole vietate nei commenti di Chiara Ferragni

Vi avvisiamo, il gioco non dura molto. Se scrivete troppi commenti bannabili a un certo punto il sistema automatico di moderazione non farà più passare niente. Nella lista delle parole proibite ci sono anche Oreo, Balocco, Pandoro, Truffa e Uova di Pasqua. Un elenco compilato con un buon grado di probabilità, visto che basta incappare in una “parola proibita” per veder cancellati anche i commenti precedenti.

Questo gruppo di parole è legato a tutti i casi che riguardano la beneficenza in cui è stata coinvolta Chiara Ferragni, dal caso Balocco a quelli successivi, dalle Uova di Pasqua di Dolci Preziosi ai biscotti Oreo. A occhio invece sembra che non ci siano problemi per tutte le parole che riguardano la relazione con Fedez. Matrimonio, Separazione, Fedez e Divorzio si possono scrivere. L’effetto di questo primo strato di moderazione è prevedibile.

Scorrendo i commenti sotto i contenuti pubblicati su Chiara’s most loyal sembra di essere in un mondo che si è fermato a inizio dicembre, in cui la sorella maggiore di tutte le influencer non era ancora stata segnata da inchieste e gossip. Certo, come tutte le censure anche qui qualche utente ha trovato il modo di aggirare le regole. Citiamo tra i tanti: “Balokko”, “Non scrivere la P word” o ancora “Pane Natalizio”.