Chi gestisce i social del Vaticano non si è accorto che hanno eletto un nuovo Papa Su Instagram, X e Facebook il Vaticano non ha ancora attivato gli account ufficiali di Papa Leone XIV. Il problema è che nel frattempo stanno nascendo decine di account che fingono di essere Robert Francis Prevost. Questi profili stanno accumulando follower con il rischio che gli utenti vengano poi truffati o comunque colpiti da strategie di marketing.

A cura di Valerio Berra

Richieste nascoste. L’account Robert Francis Prevost ha mandato un messaggio. L'effetto è strano. Va bene che Papa Francesco faceva telefonate improvvise ma forse passare subito ai messaggi diretti su Instagram è un po’ troppo. Poi basta aprire il profilo e leggere nella biografia per capire cosa non tornava.

Robert Francis Prevost ha 14.900 follower su Instagram ed è una Official Fanpage. Cosa la renda Official non è chiarissimo. Questa almeno è una pagina fan non dichiarata ma da quando è stato eletto Leone XIV sono apparse decine di account falsi su diversi social, soprattutto su Instagram e X. Sono tutti profili innocui per ora. Pubblicano giusto le foto del nuovo Papa e al massimo qualche frase.

Il problema è abbastanza evidente: sono pagine per adesso non fanno nulla ma che in futuro potrebbero cominciare a mandare messaggi di spam, pubblicità di truffe o altro. Insomma, sarebbe sempre meglio seguire solo gli account ufficiali della Chiesa, peccato che siano ancora fermi alla morte di Papa Francesco.

L’account su X e il problema della Sede Vacante

L’account ufficiale di Papa Francesco su Instagram aveva come username @Franciscus. Difficile sostituire. È probabile quindi che questo account rimanga fermo e resti come impronta digitale del suo pontificato. Esattamente come quella lasciata dall’account @drprevost, l’account personale collegato a Robert Prevost usato fino al 15 aprile.

Eppure su X il Vaticano ha una serie di account neutri, che sfruttano lo username Pontifex accompagnato dalle sigle delle lingue usate per pubblicare i post. Nessuno di questi è stato toccato. Anzi. In tutti questi account compare solo la formula latina Apostolica Sedes Vacans usata nei periodi in cui manca il Pontefice.

L’unico movimento qui è nello username. Fino all’elezione di Papa Leone XIV lo username principale dedicato al Papa era @Pontifex. Ora se cerchiamo questo username su X troviamo solo una pagina con scritto “Questo account non esiste”. Il profilo ufficiale non è sparito. Tutta la cronologia di immagini e post si può anche trovare su quello che sembra un archivio digitale: @PontifexArchive. Peccato che tutti i tag fatti con @Pontifex ora rimandino a pagine vuote.