Il problema dei profili falsi di Papa Leone XIV: solo uno è l’account ufficiale

A cura di Valerio Berra

Nel 2025 il Papato è anche una questione social. L’account di Papa Francesco su Instagram aveva superato i 10 milioni di follower. Su X invece l’account ufficiale Pontifex ha oltre 18 milioni di follower sul profilo principale, senza contare tutti quelli nelle singole lingue. In queste ore però si sta aprendo un problema: sembra che il social media manager del Vaticano non si sia accorto dell’arrivo di Papa Leone XIV.

Negli account X compare anche la dicitura Apostolica Sedes Vacans, una formula usata nei periodi di transizione fra la morte del Pontefice e la fumata bianca. Su Instagram non ci sono accenni di profili ufficiali di Robert Francis Prevost. In compenso però stanno spuntando parecchi account falsi usati per fare il pieno di follower.

Quali sono gli account falsi attribuiti al nuovo Papa Robert Francis Prevost

Su Instagram abbiamo già trovato due account. Uno è chiaramente finto: si chiama Robertt.prevost e il primo post è di ieri. In meno di 24 ore ha già radunato 10.000 follower. Nella biografia non dice di essere l’account creato da un fan mi si presenta direttamente come il nuovo Papa: “Per molti anni vescovo in Perù, oggi Papa Leone XIV”.

Un altro account è arrivato con le stesse modalità a 12.400 follower. Anche Robertfrancispapa ha cominciato a pubblicare immagine appena dopo l’elezione. Questa volta però, almeno nella biografia, c’è un po’ più di trasparenza visto che viene chiarito che siamo davanti a una fanpage. La situazione non è molto diversa su X, dove ci sono decine di piccoli account che si vendono come Papa Leone XIV.

A volte questi account sono innocui. Si tratta giusto di spazi dove vengono pubblicati frasi e immagini sul Papa. Altre volte possono diventare molto pericolosi: possono scrivere false dichiarazioni o rimandare a truffe presentate come iniziative ufficiali della Santa Sede.

Qual è l'unico profilo ufficiale di Papa Leone XIV

Per ora l’unico spazio social che sembra occupato da Papa Leone XIV è su X, dove possiamo trovare l’account Robert Prevost con tanto di verificato. L’iscrizione a questo social network è datata agosto 2011 e nell’immagine profilo c’è una foto in cui Prevost abbraccia Papa Francesco. L’account si chiama @drprevost, per adesso viene attribuito a Prevost ma non ci sono conferme ufficiali. Secondo il New York Times i contatti usati per aprirlo sono “riconducibili a lui”.

Qui i post scorrono davvero indietro nel tempo e si possono trovare anche commenti che lasciano intravedere quale sarà la strada seguita dalla Chiesa nei prossimi anni. A partire dalle critiche a JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti. L'account @drprevost in ogni caso è inattivo dal 15 aprile. Con buona probabilità nei prossimi giorni Papa Leone XIV prenderà possesso degli account della Santa Sede e di un nuovo profilo Instagram creato apposta.