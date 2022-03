Quali prodotti (oltre all’iPhone SE) annuncerà Apple al keynote dell’8 marzo L’8 marzo Apple terrà un nuovo evento di presentazione, chiamato “Peak performance”, massime prestazioni. L’attesa è alta per un nuovo iPhone SE, ma non solo. Ecco tutti i prodotti che saranno annunciati.

Il prossimo 8 marzo Apple terrà una nuova conferenza stampa per annunciare nuovi prodotti, in un appuntamento di inizio anno che da ormai qualche tempo accompagna il famoso keynote di settembre che solitamente è dedicato agli iPhone. Il nome di questo evento è "Peak performance", massime prestazioni. Anche la settimana prossima, però, sentiremo probabilmente parlare di iPhone e, in particolare, del modello SE che dovrebbe aggiornarsi con una nuova versione. Ma la conferenza non si fermerà qui e, anzi, dovrebbe essere piena di nuovi annunci, tra cui un nuovo iPad e nuovi Mac.

iPhone SE 2022

Il protagonista della serata dovrebbe essere proprio lui: un nuovo modello di iPhone SE, la linea low cost dello smartphone della mela che quest'anno dovrebbe raggiungere la sua terza versione. Non vedremo quindi un nuovo iPhone della linea principale ma "solo" un aggiornamento del modello più in basso sulla fascia di prezzo, una proposta comunque molto interessante perché a fronte di una scocca "datata" propone molti elementi dei modelli più recenti, tra cui processore e camera. L'ultimo aggiornamento di questa linea è arrivato in piena pandemia, nel 2020. Non si sa molto sul modello che sarà presentato a marzo, ma i rumor parlano del supporto al 5G, di un processore A15 e di miglioramenti alla camera. Probabilmente manterrà la scocca attuale, con presenza del tasto per il TouchID.

Un nuovo iPad Air

Lo scorso anno abbiamo visto l'arrivo di un rinnovato iPad mini e di un nuovo iPad Pro, quindi è lecito aspettarsi un aggiornamento anche dell'altro dispositivo che ormai non viene toccato dal 2020: l'iPad Air. Anche in questo caso ci si aspetta l'arrivo del processore A15, che già caratterizza iPad mini e Pro. Non dovrebbero esserci nuovi annunci in merito agli altri modelli di iPad, anche se Apple avrebbe depositato i progetti di 9 nuovi iPad, troppi per la sola linea Air. Forse, però, si è solo portata avanti per i lanci di fine anno.

Nuovi MacBook con M2

Alla conferenza dell'8 marzo ci aspettano anche grandi novità dal punto di vista dei MacBook, elemento che peraltro giustificherebbe quel "massime prestazioni" che caratterizza l'invito inviato alla stampa. In questo caso si parla dell'introduzione di nuovi MacBook caratterizzati da un nuovo processore M2, il successore del primo Apple Silicon lanciato ormai su quasi tutta la linea di computer della mela. Dovrebbe debuttare all'interno del modello da 13 pollici del MacBook. Si parla anche di modifiche al look dei MacBook Air, che potrebbe essere caratterizzato da scocche colorate simili a quelle viste sulla linea di iMac.