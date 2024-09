video suggerito

Che colore è questo? Il test per capire la differenza tra verde e blu Il neuroscienziato Patrick Mineault ha sviluppato un'app per mostrare alle persone quanto siano sottili i confini tra i colori. L'app si chiama ismy.blue. La tinta che vedete nell'anteprima di questo articolo si colloca esattamente a metà: la risposta non è la stessa per tutti.

A cura di Valerio Berra

Dove inizia il blu? E dove finisce il verde? La scala cromatica non ha delle barriere fisse. I colori cambiano, assumono il loro tono più saturo e poi lentamente sfumano verso altri colori. Un test del quotidiano The Guardian ha voluto sfruttare una di queste sfumature per spiegare ai suoi lettori come funzionano i colori. Dove iniziano e dove finiscono.

Certo, non siamo ancora ai livelli di The Dress, il vestito diventato virale nel 2015 che divideva il pubblico tra due opzioni: bianco e oro o blu e nero. Ma qualche dubbio sembra che gli utenti lo abbiano. C’è chi scrive che il colore dipende dal contesto in cui viene visto. Accanto a un colore può virare verso il blu, accanto a un altro verso il verde. C’è chi invece si lancia in nuovi nomi: “È un Bleen!” (Blue + Green).

Come funziona il colore a metà tra blu e verde

Il test del The Guardian serve per spiegare il significato di Hue, un valore che definisce un colore e che in italiano possiamo tradurre come tinta. Secondo questa codifica il verde e il blu corrispondono a due tinte precise. Hue 240 è blu mentre Hue 120 è verde. Qui sotto vi lasciamo il confronto tra due colori che si avvicinano a questi valori come indicato dal giornale britannico.

INSTAGRAM | Due tinte a confronto: a destra Hue 210 e a sinistra Hue 169

Il colore che invece vedete in come foto di copertina di questo articolo ha una codifica di Hue 175. Vuol dire che si trova giusto al confine tra Hue 240 e Hue 120. Il test può sembrare solo un meme pigro ma c’è anche una ragione più scientifica. L’idea infatti nasce dall’app ismy.blue, sviluppata dal neuroscienziato Patrick Mineault proprio per mostrare come la nostra percezione dei colori può cambiare.

Hue 175 è divisivo. Non per tutti è verde e non per tutti e blu. E così non è uguale per tutti il confine tra verde e blu. Molto, bisogna specificarlo, dipende dallo schermo e dalla luce da cui lo state vedendo. Il nostro parere? Per noi Hue 175 è verde.