Cos’è la “misteriosa” nuvola blu apparsa nel cielo di Boston Un utente di Reddit si è imbattuto in uno strano fenomeno luminoso mentre percorreva un’autostrada tra Boston e Quincy, negli Stati Uniti: una nuvola tinta di blu elettrico, che ha prontamente filmato. Ecco cosa sappiamo su questo “misterioso” avvistamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Credit: Reddit/SWAMPMONK

Mentre percorreva il tratto 93N dell'autostrada che collega Boston e Quincy, negli Stati Uniti, un utente di Reddit che si firma con il nickname “SWAMPMONK” si è accorto di una strana nuvola blu elettrico dal finestrino alla sua destra. Essendo un passeggero dell'auto, in viaggio verso nord, ha impugnato il proprio smartphone e ha registrato alcuni secondi di video che ha successivamente postato sul famoso forum e aggregatore di contenuti. Potete vedere l'animazione GIF cliccando su questo link. Avrebbe voluto seguire più a lungo l'affascinante fenomeno luminoso, ma non trovandosi al volante ha dovuto lasciarselo alle spalle, mentre si stagliava sulla Baia di Quincy, attorno all'1 di notte di domenica 12 maggio (ora locale).

Il giovane, che si definisce rapper, artista grafico e giocatore, ha chiesto lumi ad altri “redditors” per sapere cosa ne pensassero. Tra nuvole di Goku e fantomatici avvistamenti alieni, i commenti di risposta che hanno ricevuto più apprezzamenti sono stati quelli relativi all'aurora boreale, che nella notte tra il 10 e 11 maggio (ora italiana) ha dato spettacolo in larga parte del mondo. Un'ondata di cinque espulsioni di massa coronale (CME) in sequenza, che hanno dato vita a vento solare “cannibale”, ha infatti provocato una forte tempesta geomagnetica G4 sulla Terra, che ha permesso di osservare lo spettacolo degli archi aurorali a latitudini molto più basse del solito. Anche in Italia abbiamo avuto uno spettacolo meraviglioso.

Gli utenti di Reddit pensavano che la nuvola blu, che sembra quasi “sfrecciare” al fianco della vettura, potesse essere un fenomeno correlato alla tempesta solare, provocata dalle particelle cariche elettricamente (plasma) scagliate dal Sole che impattano sulla magnetosfera terrestre. Ma come spiegato dallo stesso SWAMPMONK, la luce sembrava troppo vicina, inoltre – giustamente – sarebbe dovuta apparire dietro le nuvole e non sopra di esse. Insomma, non è stata la nostra stella a innescare la nuvola blu. Dunque, di cosa si trattava esattamente?

La risposta, al netto delle teorie più simpatiche e strampalate, è decisamente più terrena di quello che ci si possa aspettare. La causa è infatti l'inquinamento luminoso. Più precisamente, la luce blu proiettata dal ponte Fore River Bridge, un collegamento di circa 700 metri che passa sul fiume Fore nel Massachusetts. L'opera è stata ultimata nel 2018 (in sostituzione del vecchio ponte degli anni '30) e da allora la zona tra Quincy e Boston è diventata il palcoscenico di diversi altri avvistamenti "misteriosi".

Chi ci passa per la prima volta e si imbatte in queste spettacolari nuvole blu elettrico non sempre è a conoscenza della fonte, finendo per alimentare la leggenda di misteriosi avvistamenti alieni nei cieli degli Stati Uniti. Ma basta spulciare vecchi post su Reddit – alcuni scovati dallo stesso SWAMPMONK, che ha precisato di preferire la teoria della “nave aliena” – e anche su X, il compianto Twitter, per far emergere diverse immagini di queste bizzarre nuvole blu, con relative domande incuriosite / preoccupate dei fotografi e risposte più o meno consapevoli.

“Ok cos'è questa strana luce blu nel cielo vicino a Quincy?! Non riesco a fare delle belle foto ma che diamine!”, scriveva raina nel 2019. Stessa perplessità per Adam Stankiewicz, che postava: “Tornando a casa a Quincy, Massachusetts, una luce/bagliore blu illuminava il cielo notturno intorno a mezzanotte. Qualche idea su cosa potrebbe essere?”. Dopo qualche risposta "complottista", comunque arriva sempre la spiegazione di chi è a conoscenza dell'origine del fenomeno. Quando il cielo è coperto, semplicemente, le forti luci del Fore River Bridge si stagliano nel cielo come fuochi d'artificio, tingendo di blu le nubi sopra di esso. Il fatto che l'area interessata è sempre relativamente circoscritta rende lo spettacolo luminoso piuttosto peculiare, come quello ripreso in corsa da SWAMPMONK. Ma non c'è davvero nulla di extraterrestre in tutto questo.