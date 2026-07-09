C’è un modo per guardare gratis YouTube senza pubblicità: la nuova funzione di DuckDuckGo

Il motore di ricerca DuckDuckGo ha appena introdotto una nuova funzione per bloccare automaticamento gli annunci pubblicitari sui video di YouTube. La novità funziona già per Mac, Windows e iOS e presto sbarcherà sui dispositivi Android.

DuckDuckGo è un motore di ricerca che raccoglie e organizza risultati provenienti da centinaia di fonti e siti di crowdsourcing per fornire risposte rapide e pertinenti alle ricerche degli utenti. Pur non potendo competere con la potenza di Google, negli ultimi mesi ha conquistato un numero crescente di utilizzatori grazie alla forte attenzione riservata alla privacy e alla possibilità di escludere l'intelligenza artificiale dai processi di ricerca. A differenza del motore di ricerca di Mountain View – che ha consegnato le chiavi di Google Search agli agenti IA – DuckDuckGo non traccia le ricerche degli utenti né condivide i dati con terze parti, offrendo così un livello di riservatezza particolarmente elevato. Ora, però, c'è un'altra novità che potrebbe convincere ancora più persone a scegliere questa alternativa: la possibilità di guardare YouTube con molte meno pubblicità direttamente dal suo browser.

DuckDuckGo blocca le pubblicità di YouTube dal browser

Negli ultimi anni YouTube ha lasciato sempre più spazio agli inserzionisti per inserire annunci commerciali all'interno dei video. Questa mossa da un lato ha aumentato le entrate derivate dalla pubblicità e dall'altro ha reso molto più appetibile l'abbonamento Premium che per una spesa di 13,99 euro al mese (che diventano 25,99 per il piano Famiglia) elimina del tutto le adv dai contenuti. Con un annuncio pubblicato mercoledì 8 luglio, DuckDuckGo ha però presentato la nuova funzionalità denominata "Blocco annunci YouTube", pensata proprio per offrire quella che l'azienda definisce "l'esperienza completa di YouTube, senza pubblicità".

Il sistema elimina gli annunci che compaiono prima e durante la riproduzione dei video, mantenendo inalterate l'interfaccia e le principali funzionalità della piattaforma. "Stanchi delle pubblicità che interrompono i vostri video? Anche noi", ha scritto l'azienda, spiegando che il browser è ora in grado di bloccare la maggior parte degli spot video, compresi quelli presenti su YouTube.

Come si attiva il blocco degli annunci su YouTube

La novità è già disponibile nelle versioni aggiornate del browser DuckDuckGo per iPhone, Mac e Windows, dove risulta attivata automaticamente per la maggior parte degli utenti. Su Android, invece, l'attivazione automatica arriverà nelle prossime settimane, ma è già possibile abilitare manualmente la funzione entrando nelle Impostazioni e selezionando Blocco annunci. Va ricordato però che il sistema funziona solo all'interno del browser DuckDuckGo. Se un link di YouTube viene aperto direttamente nell'app ufficiale o tramite un reindirizzamento un'altra applicazione (come WhatsApp) gli annunci continueranno a essere visualizzati. Per sfruttare il blocco è quindi necessario aprire il sito web di YouTube direttamente dal browser di DuckDuckGo.

Dal punto di vista tecnico, DuckDuckGo ha spiegato che il sistema utilizza gli elenchi di filtri sviluppati dalla community di uBlock Origin, integrati con regole interne per migliorare compatibilità ed efficacia. L'azienda ha però avvertito che, come accade con altri ad blocker, potrebbero verificarsi tempi di buffering leggermente più lunghi prima dell'avvio del video. Una volta iniziata la riproduzione, tuttavia, il contenuto dovrebbe scorrere normalmente, ovviamente senza essere interrotto dagli annunci pubblicitari.