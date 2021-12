Buona vigilia di Natale 2021, le migliori immagini e frasi di auguri da inviare su WhatsApp Il 24 dicembre segna ufficialmente la data in cui iniziare a fare gli auguri per le festività natalizie. Ecco le migliori immagini per augurare Buona Vigilia su WhatsApp e Facebook.

La vigilia di Natale 2021 è il momento migliore per tornare in contatto con amici e parenti in vista degli auguri di buone feste, anche utilizzando WhatsApp, Facebook e le altre piattaforme social e di messaggistica istantanea. Per molti del resto il 24 dicembre è già un giorno di festa e riposo, motivo per cui abbiamo selezionato delle immagini originali da scaricare gratis e inviare su Whatsapp, Facebook o Instagram. Possono essere GIF animate o immagini religiose, così come illustrazioni divertenti e foto del buongiorno, ma il risultato non cambia: inviarle o pubblicarle rallegrerà la giornata di tanti.

La procedura da seguire per scaricare le migliori immagini di Buona Vigilia 2021 è semplice. Il download si effettua toccando per un secondo o cliccando con il tasto destro sull'immagine desiderata, per poi scegliere l'opzione per il salvataggio del file nella memoria interna del dispositivo o nella galleria. Le istruzioni per la pubblicazione differiscono di piattaforma in piattaforma, ma tutte prevedono generalmente di recarsi nella casella per l'inserimento del testo da pubblicare o inviare e cercare il tasto per gli allegati (spesso ha l'icona stilizzata di una fotografia o quella di una graffetta); aperta l'interfaccia per caricare l'immagine desiderata, occorre riprenderla dalla galleria o dal punto della memoria interna in cui la si è salvata all'interno del dispositivo.

GIF e immagini animate per gli auguri di Buona Vigilia 2021

Il modo migliore per augurare Buona Vigilia è con una immagine animata che veicoli lo spirito natalizio, con neve in caduta libera, stelle e fuochi d'artificio. Purtroppo su WhatsApp non è possibile importare queste immagini dall'esterno, ma se ne possono cercare all'interno del motore di ricerca per GIF incuso nelle chat. Per raggiungerlo basta premere il tasto per le emoji, passare al pannello delle GIF e utilizzare la casella di ricerca con le chiavi "Buona vigilia"

Buongiorno e Buona Vigilia, le immagini natalizie per Whatsapp e Facebook

Quelle generiche restano le immagini più gettonate per augurare Buona Vigilia, seguite a ruota da quelle legate al buongiorno. In effetti l'inizio della giornata è il momento ideale per sorprendere amici e parenti con un augurio speciale, mentre scegliere un'immaginre dal tono gioioso ma neutro permette di elaborare il proprio augurio all'interno del messaggio da scrivere su WhatsApp e Facebook, personalizzandolo a seconda del destinatario o dei destinatari scelti.

Immagini e gif religiose per augurare Buona Vigilia di Natale

Il Natale è una delle festività dal connotato religioso più sentito in assoluto, e sono in tanti a voler porre l'accento della vigilia sulla Natività. Ecco dunque alcune immagini sagre o religiose per augurare Buona Vigilia con un rimando al suo significato più profondo.

Auguri di Buona Vigilia di Natale, immagini divertenti e spiritose

Le immagini divertenti sono un'altra categoria particolarmente apprezzata su social e piattaforme di messaggistica, perché permette di ritornare in contatto con le persone care mantenendo la conversazione su un tono allegro e scherzoso. In questi casi, oltre a scegliere un buon accompagnamento testuale da inserire nel messaggio in allegato, è bene scegliere l'immagine giusta il senso dell'umorismo di destinatari e follower.