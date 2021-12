Buon Santo Stefano 2021, immagini e gif per gli auguri del 26 dicembre Quella del 26 dicembre è considerata una giornata festiva al pari del Natale: ecco una selezione di immagini per augurare buon Santo Stefano su WhatsApp e sui social.

A cura di Lorenzo Longhitano

Il 26 dicembre le feste natalizie proseguono con la giornata dedicata a Santo Stefano. La data sul calendario è considerata una vera e propria festività al pari del Natale poiché celebra il protomartire, ossia il primo cristiano ad aver perso la vita per aver professato la propria fede e per aver diffuso il Vangelo. L'occasione è l'ideale per inviare gli auguri ad amici e persone care sotto forma di immagini da inviare su WhatsApp e Facebook: ecco dunque una selezione di contenuti da scaricare gratis per continuare ad augurare buone feste anche in questa giornata.

Immagini divertenti, gif animate e sacre si possono scaricare da qui sotto in modo molto semplice: basta toccarle con il dito per circa un secondo o cliccarci con il tasto destro del mouse scegliendo poi l'opzione per il salvataggio nella memoria del dispositivo. Per la pubblicazione o l'invio basta recarsi nell'app scelta, e trovare la casella per la composizione del messaggio; qui occorre trovare il tasto per allegare le immagini (può avere la forma di una graffetta o di una foto stilizzata) e scegliere la foto da pubblicare ritrovandole nella posizione in cui è stata salvata in precedenza.

Buon Santo Stefano e Stefania, immagini e gif originali e divertenti

Le immagini più gettonate per augurare un buon Santo Stefano e Stefania hanno come tema quello del Natale e dei tradizionali pranzi con i parenti: l'albero con i regali e la tavola imbandita sono i soggetti più ricercati, mentre il tono dell'immagine può variare a seconda della formalità dell'augurio da inviare o pubblicare. Le immagini animate hanno sicuramente un impatto maggiore, ma su WhatsApp non possono essere importate dall'esterno: per inviarne una dall'app di messaggistica istantanea occorre aprire il pannello delle emoji, spostarsi sul selettore delle GIF attraverso l'apposito pulsante e digitare nella casella di ricerca una chiave pertinente come "Auguri Natale" o "Auguri Santo Stefano".