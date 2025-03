video suggerito

Basta foto brutte su Wikipedia, ora ci pensano i fotografi volontari di Wikiportraits Wikiportraits è un progetto che raccoglie fotografi volontari da tutto il mondo accumunati da una missione: dare alle pagine di Wikipedia delle foto di qualità, risolvendo finalmente uno dei difetti storici della più grande enciclopedia online gratuita di sempre.

WIKIMEDIA COMMONS | A sinistra una foto di Cate Blanchett del 2007 da Wikipedia, a destra una foto dell'attrice scattata da Wikiportraits

Tutti utilizziamo Wikipedia. Magari ChatGPT potrà sfidare il suo dominio, ma difficilmente ne segnerà la fine, almeno per ora. Online dal 2001, potremmo dire senza esagerare che Wikipedia è nata insieme al web.

Eppure, nonostante il suo successo, ha un problema oggettivo che è difficile negare: le immagini. Sfocate, non valorizzanti, scattate di sfuggita, le foto meno belle sono proprio quelle di personaggi famosi e non è un caso: dato che Wikipedia è un'organizzazione senza scopo di lucro che ha come principio la pubblicazione di contenuti liberi, non coperti da copyright, i suoi collaboratori volontari devono quindi accontentarsi delle foto gratuite che trovano online o di quelle aggiunte da appassionati.

Cos'è Wikiportraits

Ora però qualcosa potrebbe cambiare in meglio. Stanchi delle foto imbarazzanti che accompagnano molte delle voci di Wikipedia, a volte perfino senza un volto, un gruppo di fotografi ha deciso di avviare un progetto a sostegno della piattaforma. Si chiama Wikiportraits e punta a reclutare fotografi volontari da inviare a eventi, festival di cinema o conferenze stampa in tutto il mondo, così che possano scattare nuove foto da sostituire alle vecchie immagini.

Kevin Payravi e Jennifer Lee, tra i fondatori del progetto, hanno spiegato alla BBC che quello delle immagini di scarsa qualità o addirittura mancanti è un problema con cu i collaboratori dell'enciclopedia i fanno i conti da tempo. Di solito infatti gli eventi in cui è possibile fotografare personaggi famosi sono frequentati da fotografi professionisti che vendono le loro foto, le quali quindi non possono essere condivise o riusate da chiunque. Invece Wikipedia ha una politica ferrea in fatto di copyright: i collaboratori possono infatti pubblicare soltanto foto di loro proprietà, con licenza libera (licenza Creative Commons) o di dominio pubblico.

Wikiportraits è nato soltanto l'anno scorso, nel 2024, ma i risultati del lavoro dei suoi fotografi cominciano a vedersi: sono stati già al Festival di Cannes, alla Mostra del Cinema di Venezia o al Toronto International Film Festival. Hanno fotografato attrici, registi e personaggi noti al grande pubblico, come Selena Gomez, Cate Blanchett, Lupita Nyong'o, Ben Stiller o Winona Ryder, per un totale di oltre 8.000 foto caricate su Wikimedia Commons dall'inizio del 2024 a oggi

Il meccanismo con cui il progetto convince i volontari a partecipare come fotografi è piuttosto facile: è vero non sono pagati per i loro scatti, ma oltre alla possibilità di partecipare a eventi di interesse mondiale, in cambio delle loro foto ottengono anche una grande visibilità. Basti pensare che Wikipedia e gli altri progetti di Wikimedia vantano circa un miliardo di pagine visualizzate al mese.