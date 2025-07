Aruba down oggi, problemi con mail e Spid: perché non funziona e cosa sta succedendo

Problemi oggi con l’accesso alla mail di Aruba e allo Spid. Il down è iniziato alle 8:00 e ha subito toccato un picco consistenze di segnalazioni. Dopo un primo rientro, il portale per l’accesso alle mail ha ricominciato a dare problemi a partire dalle 10:30.

A partire dalle 8:30 di oggi, martedì 29 luglio, il portale DownDetector.it ha iniziato a raccogliere migliaia di segnalazioni che riguardano Aruba. Al momento non sono ancora stati identificati dei problemi specifici: Aruba è un provider che si occupa di diversi servizi, dalla gestione della Pec allo Spid passando per la gestione dei domini. Dopo un primo picco di segnalazioni sembrava che il problema fosse rientrato ma alle 10:30 sono riprese le segnalazioni.

In passato Aruba aveva registrato problemi per la PEC, come successo il 31 gennaio. I clienti non riusciva ad accedere alle caselle di Posta Elettronica Certificata gestite dal provider. Questa volta non abbiamo delle segnalazioni dirette a cui fare riferimento. Anzi.

Le segnalazioni sui social sono molto scarse. Sempre secondo DownDetector i problemi che vengono segnalati dagli utenti riguardano per il 64% dei casi l’accesso alla mail. Al momento non sono arrivate comunicazioni dai canali ufficiali dell’azienda.