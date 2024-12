Aruba down oggi, problemi con la posta elettronica certificata: cosa sta succedendo

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

A partire dalle ore 9.00 di questa mattina gli utenti hanno cominciato a segnalare problemi su Aruba. L'azienda offre servizi IT di data center, web hosting, Pec (posta elettronica certificata) e registrazione domini, che sono stati rallentati da un problema tecnico. Non è ancora chiara la natura del problema, l'azienda non ha rilasciato comunicazioni ufficiali. Stando ai dati pubblicati sul portale Downdetector l‘88% degli utenti ha segnalato problemi alla PEC, solo l'8% ai servizi Webmail PEL, e il 4% un blackout totale.

Le segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia, soprattutto dalle città principali, tra queste: Milano, Roma, Torino, Perugia, Livorno, Bari, Venezia e Napoli. Su Downdetector gli utenti hanno segnalato soprattutto problemi alla pec. In molti infatti non riescono a inviare o ricever messaggi, nemmeno accedere sulla posta elettronica certificata,

Già il 18 novembre erano stati registrati problemi su Aruba. L'azienda aveva spiegato su X: "Ci sono state momentanee difficoltà di accesso al servizio di webmail (limitatamente alla posta elettronica ordinaria). Ti informiamo che potrebbero verificarsi anomalie in fase di accesso al servizio di posta elettronica. Stiamo lavorando per ripristinare la completa funzionalità nel minor tempo possibile”.