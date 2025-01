video suggerito

Aruba down oggi, problemi con mail e fatturazione elettronica: cosa sta succedendo Oggi 31 gennaio Aruba sta riscontrando problemi. Non è chiara la natura del malfunzionamento. Stando ai dati pubblicati sul portale Downdetector il 69% degli utenti ha segnalato problemi alla fatturazione elettronica il 20% ai servizi di Hosting e Web site e l’11% per Webmail PEL. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A partire dalle ore 12.00 di questa mattina, 31 gennaio, gli utenti hanno cominciato a segnalare problemi su Aruba. L'azienda offre servizi IT di data center, web hosting, Pec (posta elettronica certificata) e registrazione domini, che sono stati rallentati a causa di un problema tecnico. Non è chiara la natura del malfunzionamento, l'azienda ha solo comunicato sui social che sta cercando di risolvere il down: "Gentile cliente, Potrebbero verificarsi rallentamenti e temporanee difficoltà nell'accesso ai nostri siti internet. Stiamo lavorando per ripristinare la normale operatività. Ci scusiamo per il disagio."

Stando ai dati pubblicati sul portale Downdetector il 69% degli utenti ha segnalato problemi alla fatturazione elettronica, il 20% ai servizi di Hosting e Web site e l'11% per Webmail PEL. Le segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia, in particolare dalle principali città: Roma, Torino, Milano, Napoli, Palermo, Perugia e Verona. Su Dowdetector gli utenti scrivono: "Ma si può sapere esattamente cosa sta succedendo? Ci sono Fatturazione Elettronica Pec e Hosting down da più di un ora… O super incident nel routing di aruba oppure sono sotto attacco, altrimenti non mi spiego sto disservizio…"