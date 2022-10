Arriva il Signor Alexa, come attivare la voce maschile nell’assiste vocale di Amazon Basta un comando vocale per fare il passaggio dalla voce femminile a quella maschile: “Alexa, cambia la tua voce”

A cura di Valerio Berra

Il meteo, la programmazione delle sveglie, la musica collegata a Spotify ma anche le informazioni di Wikipedia e gli acquisti sugli store online. Da ottobre 2018 questi compiti vengono ricevuti ed eseguiti dalla voce femminile di Alexa, l’assiste vocale di Amazon. Ora l’azienda fondata da Jeff Bezos ha deciso di dare spazio a una nuova opzione che consente di attivare una voce maschile in grado di occuparsi di tutti i lavori in carico ad Alexa.

Per far diventare operativa la nuova voce basta un comando vocale. Con un “Alexa, cambia la tua voce” il passaggio alla voce maschile sarà automatico. Il cambio non arriva solo per l’Italia: l’assistente vocale maschile è arrivato anche in Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Il nuovo assistente vocale si presenta con una voce profonda e posata, non si irrita nemmeno quando la mattina cambiamo sveglia quattro volte prima di alzarci.

Amazon Kids, l’aggiornamento per i bambini

Solo un mese fa Alexa aveva introdotto una versione del suo assistente vocale dedicata ai bambini. Il 20 settembre è stato presentato in Italia Amazon Kids, un aggiornamento che permette di attivare sull’assistente vocale il Profilo Bambini. Questa feature riconosce le voci degli utenti più piccoli e cambia di conseguenza il suo modo di comportarsi.

Se Alexa capisce di avere davanti un bambino tra i 3 e i 12 anni allora blocca subito la possibilità di fare acquisti su Amazon e introduce una serie di filtri sui contenuti multimediali, a partire dalla musica. Non solo. Con Amazon Kids cambiano anche le risposte alle domande per cui normalmente viene consultata Wikipedia: diventano più semplici e si arricchiscono di metafore per chiarire meglio i concetti.