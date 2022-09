Come funziona Amazon Kids, l’aggiornamento per rendere Alexa a portata di bambino (e bloccare gli acquisti) La nuova funzione è dedicata ai bambini dai 3 ai 12 anni. Quando saranno loro a rivolgersi ad Alexa l’assistente vocale filtrerà i contenuti espliciti.

Un profilo dedicato, blocchi per gli acquisti e filtri per i contenuti espliciti. Amazon ha annunciato l’arrivo in Italia di Amazon Kids per Alexa, un servizio che verrà reso disponibile su tutti i dispositivi Echo che permettono di interagire con l’assistente vocale. La nuova feature è dedicata ai bambini dai 3 ai 12 anni, come ha spiegato Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa Italia: “Dal suo arrivo in Italia nel 2018, sono tantissimi gli utenti che utilizzano Alexa, considerata oggi un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia. Amazon Kids su Alexa si propone come un servizio volto ad arricchire l’esperienza d’uso dei più piccoli e dei loro genitori”.

Il primo elemento introdotto da Alexa è la Parent Dashboard, un pannello nell’app di Alexa che permettere ai genitori di controllare tutte le attività svolte dai loro figli e personalizzare la loro esperienza selezionando quali servizi lasciarli uscire. Per utilizzare questo pannello, sarà necessario creare su Amazon un Profilo Bambino: con questa funzionalità Alexa potrà riconoscere la voce dei più piccoli e attivare subito una serie di opzioni. Quando sarà un bambino a interagire con lei, Alexa bloccherà ogni tipo di acquisto e selezionerà delle risposte tarate sul piccolo utente.

Cosa cambia per musica e tempi di utilizzo

Amazon Kids è in grado di schermare le canzoni che contengono contenuti espliciti, sia su Spotify che su Amazon Music. Non solo. Sarà possibile anche impostare un limite di tempo per non usare questo dispositivo di notte. Quando è impostata sulla modalità bambino Alexa è anche in grado di selezionare i contatti con cui comunicare lasciando a disposizione quelli scelti dal genitore. Amazon ha inserito anche delle opzioni che riguardano il gaming: sarà possibile giocare a Trivial Pursuit e ai Clem Quiz scritti da Clementoni.