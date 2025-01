video suggerito

Arriva il primo pc con lo schermo che si arrotola: basta un gesto per aprire il ThinkBook Rollable Il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable dovrebbe arrivare sul mercato nel giugno del 2025. È un pc di fascia alta e soprattutto ha uno schermo che è in grado di arrotolarsi. Basta premere un tasto o fare un gesto con la mano per passare da 14 pollici a 16,7 pollici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Ces di Las Vegas ha una zcon gli schermi pieghevoli. È qui, nella fiera di tecnologia più grande al mondo, che nel 2019 è apparso il primo smartphone con uno schermo pieghevole. Si chiamava FlexPai ed era prodotto da Royole, una startup cinese di cui poi si sono perse le tracce. Nell’edizione di quest’anno invece è apparso il primo pc con schermo pieghevole, questa volta però non da una piccola azienda. Per altro Royole è fallita giusto lo scorso novembre.

Il primo pc con schermo pieghevole pronto ad arrivare sul mercato si chiama ThinkBook Plus Gen 6 Rollable. È prodotto da Lenovo, che dal 2005 ha acquistato il brand ThinkPad dall’americana IBM. Per intenderci, i ThinkPad sono quei pc che storicamente erano caratterizzati da un puntino rosso di gomma al centro della tastiera. Il concept di un schermo in grado di arrotolarsi era già stato presentato da Lenovo in passato. Questa volta però non è più un prototipo.

Come funziona lo schermo che si estende

Una nota. Esattamente come per gli smartphone pieghevoli, parliamo di un prodotto di fascia alta. Il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable dovrebbe arrivare sul mercato nel giugno del 2025 a un costo proiettato tra i 2.800 e i 3.500 dollari. Oltre allo schermo in grado di estendersi, il pc ha quindi le caratteristiche di un ultrabook: può essere configurato con un processore Intel Core Ultra 7, una memoria da 1 TeraByte e Ram da 32 Gigabyte.

La caratteristica che ha fatto più discutere però è sicuramente lo schermo. Una volta aperto il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable è grande 14 pollici. Quando viene esteso arriva invece a una misura di 16,7 pollici. Per cambiare la grandezza dello schermo ci sono due modi: un tasto o semplicemente un gesto della mano. Fra chiusure della cerniera e rollate dello schermo, è studiato per resistere tra i 20.000 e i 30.000 cicli.

Ma come si estende lo schermo? Una parte dello schermo è come se fosse nascosta dentro il pc. Quando si avvia l’estensione lo schermo comincia ad alzarsi, creando così una superficie rettangolare dove però il lato corto è quello affacciato sulla tastiera. Uno schermo così allungato ha applicazioni legate soprattutto alla produttività: permette di gestire più finestre o pagine di codice più lunghe.